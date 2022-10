(사진=어라운드어스)

그룹 하이라이트(Highlight)가 트랙리스트를 공개했다.



하이라이트(윤두준, 양요섭, 이기광, 손동운)는 25일 공식 SNS를 통해 네 번째 미니앨범 'AFTER SUNSET'(애프터 선셋)의 트랙리스트를 게재했다.



공개된 트랙리스트에 따르면 타이틀곡 'Alone'(얼론)을 비롯해 'PAPER CUT'(페이퍼 컷), 'S.I.L.Y (Say I Love You)'(실리), 'PRIVACY'(프라이버시), 'I Don’t Miss You'(아이 돈 미스 유)까지 완성도 높은 총 5곡이 수록된다.



특히 이기광은 'S.I.L.Y (Say I Love You)', 'PRIVACY', 'I Don’t Miss You' 등 3곡의 작사, 작곡에 적극적으로 참여해 가장 하이라이트다운 음악 스타일을 완성했다.



타이틀곡 'Alone'은 윤두준의 솔로앨범 타이틀곡 'Lonely Night'(론리 나이트)를 비롯해 에이핑크, 청하, 더보이즈, 에스파 등 다수의 K-POP 아티스트와 협업한 BXN(범이낭이) 프로듀서와 함께했다.



무엇보다 데뷔 14년차에도 네 멤버 전원이 활발한 개인 활동은 물론, '1년 2컴백'으로 저력을 발휘하고 있는 하이라이트가 'AFTER SUNSET'에서 또 한번 완성도 높은 신곡들을 들려줄지 기대를 더한다.

한편 하이라이트의 미니 4집 'AFTER SUNSET'은 오는 11월 7일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.

이준현 텐아시아 기자 wtcloud83@tenasia.co.kr