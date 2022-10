사진제공=MLD엔터테인먼트

그룹 TFN(티에프앤)이 변화무쌍한 콘셉트 소화력을 자랑했다.24일 TFN은 공식 SNS 채널을 통해 미니앨범 'BEFORE SUNRISE Part. 4(비포 선라이즈 파트 4)'의 라이트와 다크 버전 총 2가지의 단체 콘셉트 포토를 선보였다.공개된 두 가지 버전의 콘셉트 포토는 완벽한 완전체 비주얼을 자랑함과 동시 대비되는 스타일링으로 상반된 분위기를 자아냈다. 또한 아홉 멤버들의 여유가 느껴지는 포즈와 표정은 TFN만의 강렬한 카리스마를 극대화시켜 컴백을 기다리는 팬들의 마음을 설레게 만들었다.한편 TFN은 오는 26일 미니앨범 'BEFORE SUNRISE Part. 4'로 팬들에게 돌아온다. 이번 신보는 앞서 발매된 '오롯한 나'를 찾기 위한 4부작 시리즈의 'BEFORE SUNRISE' 마지막이다. 이번 미니앨범에는 타이틀곡 'AMAZON(아마존)'을 비롯해 멤버들이 직접 작사, 작곡에 참여한 'Deep dive(딥 다이브)', 'BLOOM(블룸)', 'SLATE(슬레이트)' 등 총 다섯 곡이 수록됐다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr