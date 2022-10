사진제공=MLD엔터테인먼트

그룹 TFN(티에프앤)이 완벽한 케미를 자랑했다.TFN은 20일 정오 공식 SNS 채널을 통해 미니앨범 'BEFORE SUNRISE Part. 4(비포 선라이즈 파트 4)'의 유닛 콘셉트 포토 3장을 공개했다.공개된 사진 속 TFN은 밝은 배경에서 시크함을 풍기며 반전 매력을 발산하고 있다. 또한 멤버들의 눈빛에서 뿜어져 나오는 숨길 수 없는 자신감이 이들의 신보 'BEFORE SUNRISE Part. 4'가 어떤 콘셉트를 품고 있을지 상상력을 자극한다.TFN은 오는 26일 미니앨범 'BEFORE SUNRISE Part. 4'로 가요계에 컴백한다.이번 신보는 앞서 발매된 '오롯한 나'를 찾기 위한 'BEFORE SUNRISE' 시리즈의 마지막이자 그룹명 변경 후 새롭게 선보이는 앨범으로 K팝 팬들의 뜨거운 관심이 집중되고 있다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr