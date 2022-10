(사진=YG엔터테인먼트)

블랙핑크 리사의 ​솔로곡 'MONEY' 퍼포먼스 비디오 7억뷰를 돌파했다.

21일 YG엔터테인먼트에 따르면 리사의 'MONEY' 익스클루시브 퍼포먼스 비디오(Exclusive Performance Video)는 전날 오후 6시 5분께 유튜브에서 7억뷰를 넘어섰다. 이는 지난 2021년 9월 24일 공개된 지 약 392일 만이다.



이로써 블랙핑크는 유튜브에서 7억뷰 이상 영상을 총 11편 보유하게 됐다. 앞서 '뚜두뚜두' (DDU-DU DDU-DU, 19억뷰), 'Kill This Love' (16억뷰), '붐바야' (14억뷰), '마지막처럼' (12억뷰), 'How You Like That' 뮤직 비디오 (11억뷰)와 안무 영상 (12억뷰), 제니 솔로곡 'SOLO' (8억뷰), '휘파람' (8억뷰), 'Ice Cream' (7억뷰), '불장난' (7억뷰)이 같은 조회수를 달성했었다.



무엇보다 공식 뮤직비디오가 아닌 솔로 퍼포먼스 영상만으로 폭발적인 조회수를 이끌어 낸 리사의 저력이 단연 돋보인다.



한편 블랙핑크는 지난 15일과 16일 초대형 월드투어의 포문을 여는 서울 콘서트를 성공적으로 마쳤다. 올해 북미에서 14회, 유럽에서 10회 공연을 진행하며 2023년에는 아시아, 오세아니아로 발걸음을 옮겨 총 150만 관객을 동원할 전망이다.

이준현 텐아시아 기자 wtcloud83@tenasia.co.kr