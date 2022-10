사진제공=JYP엔터테인먼트

그룹 ITZY(있지)가 선공개 영어 싱글 'Boys Like You'(보이즈 라이크 유) 뮤직비디오 포스터를 선보여 눈길을 끈다.ITZY는 19일 공식 SNS 채널을 통해 뮤비 포스터 이미지를 게재하고 글로벌 팬들의 기대감을 끌어올렸다.포스터 속 예지, 리아, 류진, 채령, 유나는 시크한 눈빛으로 카메라를 응시했다. 순백의 천사 비주얼을 뽐내며 핼러윈 파티를 즐겨야 할 이들이 묘한 긴장감을 뿜어내는 이유는 무엇일지, ITZY의 신곡 'Boys Like You' 뮤비 완편을 향한 기대감이 커지고 있다.'Boys Like You'는 ITZY만의 당찬 에너지, 중독성 강한 멜로디, 솔직한 가사가 특징이다. 2022년 여름을 청량함으로 물들인 히트곡 'SNEAKERS'(스니커즈)를 만든 스웨덴 작곡가 디드릭 토트(Didrik Thott), 세바스티안 토트(Sebastian Thott)가 곡 작업에 참여했다.한편 ITZY는 이번 달 26일(이하 현지시간)부터 진행되는 미주 투어에서 'Boys Like You' 무대를 최초 공개한다. 데뷔 첫 월드투어 'ITZY THE 1ST WORLD TOUR '(있지 첫 번째 월드투어 <체크메이트>)의 일환인 해당 미주 투어는 10월 26일 미국 로스앤젤레스를 시작으로 29일 피닉스, 11월 1일 달라스, 3일 슈가랜드, 5일 애틀랜타, 7일 시카고, 10일 보스턴, 13일 뉴욕까지 미국 8개 도시에서 진행되며, 티켓은 빠른 속도로 전 회차 매진을 기록했다.기세를 몰아 월드투어의 아시아 지역 공연 개최 소식을 알렸다. ITZY는 2023년 1월 14일 필리핀 마닐라부터 28일 싱가포르, 2월 4일 인도네시아 자카르타, 4월 8일 태국 방콕까지 아시아 4개 도시에서 4회 단독 공연을 펼친다. 이로써 총 13개 도시서 14회 규모의 월드투어를 전개하고 전 세계 팬들과 특별한 추억을 쌓는다.ITZY의 글로벌 인기 상승세에 화력을 더할 선공개 영어 싱글 'Boys Like You'는 10월 21일 오후 1시(미국 동부시간 기준 0시) 정식 발매된다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr