TFN(전 T1419) / 사진제공=MLD엔터테인먼트

팀명을 T1419에서 TFN(티에프앤)으로 변경한 TFN이 오는 26일 새 앨범으로 돌아온다.TFN은 오는 26일 미니앨범 'BEFORE SUNRISE Part. 4(비포 선라이즈 파트 4)'를 발매한다.이들은 앞서 T1419에서 TFN으로 그룹명을 변경, 새로운 모습으로 출격할 것을 예고했다. TFN은 "Try For New (새로움을 시도하다)"라는 뜻으로 한층 더 성장한 모습을 보여줄 예정이다.미니앨범 'BEFORE SUNRISE Part. 4(비포 선라이즈 파트 4)'는 앞서 발매된 '오롯한 나'를 찾기 위한 '비포 선라이즈' 시리즈의 마지막 장이다.TFN은 매 앨범 확실한 메시지와 강렬한 퍼포먼스로 큰 사랑을 받아왔다. 그룹명이 곧 장르가 돼 자신들만의 음악을 확실히 보여주고 있는 TFN이 이번 새 앨범에서는 어떤 음악과 퍼포먼스로 글로벌 팬심을 사로잡을지 기대를 모은다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr