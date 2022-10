"널 좋아하게 돼 '폭망'"…사랑에 빠진 엔플라잉, '폭망' MV 티저 공개

밴드 엔플라잉이 신곡 ‘폭망 (I Like You)’의 뮤직비디오 티저를 공개했다.엔플라잉의 소속사 FNC엔터테인먼트는 12일 공식 SNS를 통해 미니 8집 ‘Dearest’ 타이틀곡 ‘폭망 (I Like You)’의 뮤직비디오 첫 번째 티저 영상을 공개했다.영상 속 엔플라잉은 풋풋한 청춘이 사랑에 빠지는 과정을 솔직하고 담백하게 그려냈다. 멤버들은 좌절하기도 하고, 때로는 즐거워하기도 하며 짧은 시간 속에 변화하는 다양한 감정들을 표현했다. 특히 마지막에 “널 좋아하게 됐어”라는 말과 동시에 ‘좋아해’라는 문자가 전송된 장면은 앞으로 공개될 이야기에도 기대감을 끌어올리고 있다.엔플라잉의 미니 8집 ‘Dearest’는 사랑을 느끼는 풋풋한 순간과 그 사랑으로 인해 불안에 빠지기도 하는 청춘의 모습을 담은 앨범이다. 특히 인상 깊은 제목의 타이틀곡 '폭망 (I Like You)'은 ‘널 좋아하게 돼서 폭망’이라는 위트 있는 가사와 소소하면서도 흥미로운 사랑 이야기를 담은 곡이다. 이번 앨범을 통해 엔플라잉은 또 한 번 청춘의 아름다운 장면을 그려낼 예정이다엔플라잉의 새 앨범 ‘Dearest’ 전곡 음원과 타이틀곡 뮤직비디오는 오는 17일 오후 6시에 공개된다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr