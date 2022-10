SBS 새 음악 예능 '더 리슨: 우리가 사랑한 목소리'의 스페셜 트랙 ‘My First Love(나와 결혼해줄래요)'가 오는 16일 발표된다.'더 리슨: 우리가 사랑한 목소리'의 출연자인 허각, 신용재, 김원주, 임한별, 하이라이트 멤버 손동운, 주호, 김희재가 참여한 'My First Love (나와 결혼해 줄래요)'가 방송 전 공개된다.이 곡은 사랑하는 연인에게 설레는 마음으로 고백하며 청혼하는 두근대는 감정을 따뜻한 가사로 표현한 곡이다.‘더 리슨: 우리가 사랑한 목소리’는 일곱 명의 남성 보컬리스트들이 서울 신촌에서의 첫 버스킹을 시작으로 활력이 넘치는 예술관광 대표도시 광주 곳곳에서 버스킹을 펼치는 음악 예능이다.단체 신곡의 발매에 이어 멤버들의 개별 신곡 또한 순차적으로 발매될 예정이다.한편 '더 리슨: 우리가 사랑한 목소리'는 오는 29일 첫방송된다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr