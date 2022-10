르세라핌 향한 해외 아티스트 러브콜…글로벌 영향력↑

그룹 르세라핌(LE SSERAFIM)이 해외 아티스트들과 협업을 이어간다.르세라핌(김채원, 사쿠라, 허윤진, 카즈하, 홍은채)은 데뷔 앨범부터 이번 신보까지 세계적인 아티스트와의 협업을 이어오고 있다. 이들은 오는 17일 발매되는 미니 2집 ‘ANTIFRAGILE’(안티프래자일)에서 미국의 팝 아티스트 세일럼 일리스(Salem Ilese)와 합을 맞췄고 최근 국내 방송에 함께 출연해 특별한 무대를 꾸몄다. 이에 앞서 데뷔 앨범에서는 모로코 출신의 싱어송라이터 아비어(ABIR)와 함께 곡 작업을 하고 특별 가창 영상을 공개한 바 있다.김채원과 허윤진은 지난 8일 방영된 JTBC 음악 예능 ‘뮤직 유니버스 K-909’에서 세일럼 일리스와 르세라핌의 새 앨범 수록곡 ‘Good Parts (when the quality is bad but I am)’을 함께 가창했다. 이 곡은 세일럼 일리스와 르세라핌 사쿠라, 허윤진 등이 함께 만들었으며 이번 무대를 통해 선공개됐다. 김채원과 허윤진, 세일럼 일리스는 아름다운 음색으로 환상의 라이브를 펼치면서 17일 공개될 음원에 대한 기대감을 키웠다.르세라핌은 지난 7월 4일 팀 공식 유튜브 채널에 ‘LE SSERAFIM X ABIR - ‘Sour Grapes’’ 영상을 게재했다. 영상에는 김채원과 허윤진, 아비어가 르세라핌의 데뷔 앨범에 수록된 ‘Sour Grapes’를 함께 가창하는 모습이 담겼다. 아비어는 ‘Sour Grapes’의 곡 작업에 참여했는데 그 인연이 컬래버레이션으로 이어진 것이다. 김채원, 허윤진의 매혹적인 음색과 아비어의 소울 넘치는 목소리가 어우러진 ‘Sour Grapes’ 가창 영상은 뜨거운 반응을 얻었다.르세라핌이 해외 아티스트와 활발한 협업을 이뤄낸 데에는 이들의 글로벌 인기가 큰 몫을 했다. 데뷔곡 ‘FEARLESS’는 발매 8일 만에 미국 빌보드 차트에 입성한 후 19주 연속 차트인했고, 뮤직비디오는 공개 100일 만에 유튜브 조회 수 1억 건을 넘겼다. 또한 이 곡은 발매 하루 만인 5월 3일 글로벌 스포티파이 ‘일간 톱 송’ 차트에 171위로 진입했는데 이는 역대 걸그룹 데뷔곡 중 최단기간 차트인 기록이다.한편, 르세라핌은 이달 17일 두 번째 미니앨범 ‘ANTIFRAGILE’을 발표한다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr