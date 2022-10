(사진=플레디스 엔터테인먼트)

백호가 하이라이트 메들리 영상을 공개했다.



백호는 7일 공식 유튜브 채널을 통해 타이틀곡 ‘No Rules’(노 룰즈)를 포함해 미니 1집 ‘Absolute Zero’(앱솔루트 제로) 전곡의 일부를 최초 공개했다.

특히 이번 앨범은 사랑의 ‘감정’을 온도에 빗대어 표현했다. 트랙리스트의 흐름대로 상대방을 만나고, 사랑하고, 이별하며 겪는 일련의 과정들을 담았다.

첫 번째 트랙 ‘Festival in my car’(페스티벌 인 마이 카)는 첫눈에 반한 이성을 만났을 때의 감정을 ROCK과 EDM 장르로 그렸고, 두 번째 트랙 ‘LOVE BURN’(러브 번)은 끓는 사랑에 뛰어드는 모습을 화상에 비유한 Synth POP과 ROCK 장르이다.

세 번째 트랙이자 타이틀곡 ‘No Rules’(노 룰즈)는 아주 가까운 거리에서 만나 서로의 ‘체온’을 느낄 수 있는 아슬아슬한 장면을 ‘Night Swimming’이라는 일상적이지 않은 키워드로 풀어냈다. 네 번째 트랙 ‘We don't care no more (Feat. June One of Glen Check)’(위 돈 케어 노 모어)’는 온도가 다른 두 사람이 만나 사랑에 빠지게 되면서 ‘아무것도 신경 쓰지 말자’라는 메시지를 전한 뉴트로 장르이다.



다섯 번째 트랙 ‘BAD 4 U’(배드 포 유)는 결국 시시하게 끝나버린 사랑의 감정을 차갑게 얼어붙은 추운 겨울에 비유한 R&B 장르이며 앨범의 마지막을 장식하는 ‘변했다고 느끼는 내가 변한 건지 (Feat. Sik-K)’는 ROCK 사운드에 808 Bass와 힙합 트랙 요소가 가미된 R&B곡으로 변해 버린 관계에 대해 이야기한다.



한편 홀로 서기에 나선 백호의 새 시작을 의미하는 만큼 앨범 전곡에 대한 기대감이 커지는 가운데 오는 12일 첫 번째 솔로 앨범 ‘Absolute Zero’를 발매한다.

차혜영 텐아시아 기자 kay33@tenasia.co.kr