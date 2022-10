사진제공=JYP엔터테인먼트

그룹 스트레이 키즈(Stray Kids)가 새 미니 앨범 'MAXIDENT'(맥시던트)로 선주문 237만 장을 돌파하면서 또 한 번 자체 최고 기록을 갈아치웠다.오늘(7일) 오후 1시 발매되는 스트레이 키즈의 새 미니 앨범 'MAXIDENT'는 지난 9월 28일 오후 기준 선주문 수량 224만 장을 돌파했고 발매 하루 전인 10월 6일 기준 선주문 수량 237만 장을 넘어섰다. 이는 올해 3월 미국 빌보드 메인 차트 '빌보드 200' 정상에 오른 미니 앨범 'ODDINARY'(오디너리)가 정식 발매 이틀 전 기록한 선주문 수량 130만 장 대비 무려 107만 장 증가한 수치로, 첫 '더블 밀리언셀링' 작품 탄생에 성큼 다가섰다.컴백을 앞두고 신기록을 추가하며 겹경사를 맞이했다. 2020년 9월 14일 발매한 정규 1집 리패키지 앨범 'IN生'(인생)이 글로벌 음악 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 누적 스트림 수 7억 회를 돌파한 것. 해당 기록은 스트레이 키즈가 지금까지 발매한 앨범 중 최다 스트리밍으로 'K팝 대세 그룹'의 글로벌 롱런 인기를 실감케 했다.스트레이 키즈는 10월 7일 새 미니 앨범 'MAXIDENT'와 타이틀곡 'CASE 143'(케이스 원포쓰리)를 발매하고 약 7개월 만에 화려하게 컴백한다. 신보명은 영단어 'Max', 'Maximum'과 'Accident', 'Incident'의 합성어로 예고 없이 닥친 '대형 사건'을 의미한다. 신보에는 타이틀곡 'CASE 143'를 비롯해 '식혀', 'Give Me Your TMI'(기브 미 유어 티엠아이), 'SUPER BOARD', '3RACHA (방찬, 창빈, 한)'(쓰리라차), 'TASTE (리노, 현진, 필릭스)'(테이스트), '나 너 좋아하나봐 (승민, 아이엔)', 일본 미니 2집 타이틀곡 'CIRCUS'(서커스) 한국어 버전까지 총 8곡이 수록된다. 그룹 내 프로듀싱 팀 쓰리라차(3RACHA)를 주축으로 스트레이 키즈 멤버 8인 전원이 앨범 크레디트에 이름을 올리고 '자체 프로듀싱 그룹'의 새 고퀄리티 작품을 완성했다.'CASE 143'는 스트레이 키즈가 타이틀곡으로는 처음 선보이는 러브송. 사랑에 빠져 혼란스러운 감정을 '사건'에 비유했고 코드 '143 (I LOVE YOU)' 등 재치 넘치는 표현법이 보고 듣는 맛을 더한다. 쓰리라차의 방찬, 창빈, 한이 작사, 작곡을 맡았고, 방찬은 편곡에도 참여했다.오는 11월부터는 두 번째 월드투어 'Stray Kids 2nd World Tour "MANIAC"'(스트레이 키즈 두 번째 월드투어 "매니악")의 추가 공연을 열고 월드와이드 대세 행보에 화력을 더한다. JYP엔터테인먼트는 11월 12일~13일(이하 현지시간) 인도네시아 자카르타를 시작으로 2023년 2월 2일~3일 태국 방콕, 5일 싱가포르, 18일 호주 멜버른, 21일 시드니, 3월 22일~23일 미국 애틀랜타, 26일~27일 포트워스까지 동남아시아, 호주, 미국 등 해외 7개 도시 11회 공연 개최를 예고했으나, 호주 공연 티켓이 선예매 오픈 이후 초고속 매진을 기록해 2월 17일 멜버른, 22일 시드니 총 2회 공연을 추가 발표했다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr