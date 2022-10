사진제공=JYP엔터테인먼트

그룹 스트레이 키즈(Stray Kids) 새 타이틀곡 'CASE 143'(케이스 143)의 하이라이트 음원과 퍼포먼스가 최초 공개됐다.JYP엔터테인먼트(이하 JYP)는 지난 3일 공식 SNS 채널에 타이틀곡 뮤직비디오 티저를 게재해 뜻밖의 사건을 마주한 스트레이 키즈의 모습을 그렸다. 4일에는 신곡 'CASE 143'의 일부 멜로디와 안무가 담긴 뮤비 티저 영상을 추가 오픈해 컴백 화제성을 증폭시켰다.여덟 멤버는 중독성 강한 사운드에 맞춰 완벽한 군무를 선사해 눈길을 끌었다. 가사 "I’m gonna let you know That I’m just gonna go And hold you so I’m never letting go I cannot explain this emotion 143 I LOVE YOU"로 남다른 에너지를 뿜어내 국내외 STAY(스테이: 팬덤명)들의 심장 박동 수를 높였다. 특히 코드 '143 (I LOVE YOU)'를 손가락으로 표현한 안무는 짧지만 강렬한 존재감을 과시했고 오감을 만족시키는 '퍼포먼스 대장주' 스트레이 키즈의 컴백 무대를 기대케 했다.'CASE 143'은 스트레이 키즈가 타이틀곡으로는 첫 선을 보이는 러브송. 2018년 3월 데뷔곡 'District 9'(디스트릭트 9)부터 2022년 3월 'MANIAC'(매니악)에 이르기까지 모든 타이틀곡 작업에 참여한 그룹 내 프로듀싱 팀 쓰리라차(3RACHA)가 작사와 작곡 그리고 프로듀싱을 맡았다. Z세대의 신선한 사랑 표현법과 강렬한 멜로디가 인상을 남긴다.새 미니앨범 'MAXIDENT'는 지난 28일 오후 기준 선주문량 224만 장 돌파해 글로벌 위상을 실감케 했다. 스트레이 키즈는 지난해 정규 2집 'NOEASY'(노이지)로 'JYP 최초 밀리언셀링 아티스트'에 등극했고, 올해 3월 발표한 미니 앨범 'ODDINARY'(오디너리)는 '2연속 밀리언셀링' 기록과 더불어 K팝 가수 사상 세 번째로 미국 빌보드 메인 차트 '빌보드 200' 정상을 차지했다.스트레이 키즈는 오는 11월부터 두 번째 월드투어 'Stray Kids 2nd World Tour "MANIAC"'의 추가 공연을 펼치고 열기를 잇는다. 11월 12일~13일(이하 현지시간) 인도네시아 자카르타를 시작으로 2023년 2월 2일~3일 태국 방콕, 5일 싱가포르, 18일 호주 멜버른, 21일 시드니, 3월 22일~23일 미국 애틀랜타, 26일~27일 포트워스까지 동남아시아, 호주, 미국 등 해외 7개 도시에서 11회 단독 콘서트를 전개한다.한편 스트레이 키즈의 새 음반 'MAXIDENT'는 오는 7일 오후 1시(미국 동부시간 기준 0시) 발매된다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr