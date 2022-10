방탄소년단 정국, 자작곡 'Still With You' 100만 샤잠 돌파…글로벌 롱런 '핫' 인기

방탄소년단(BTS) 정국의 자작곡 'Still With You'(스틸 위드 유)가 '핫'한 글로벌 인기를 보여주고 있다.글로벌 음원 검색 어플 샤잠(Shazam)에서 정국의 'Still With You'는 100만 샤잠을 넘어서는 막강한 음원 저력을 보였다.'Still With You'는 지난 6월 90만 샤잠을 돌파한 이후 전세계 리스너들의 꾸준한 관심과 사랑을 받으며 최근 100만 샤잠을 넘어섰다.'Still With You'는 국내는 물론 스포티파이, 애플뮤직 등 유료 음원 사이트에 올라있지 않고 어떠한 프로모션 없이도 롱런한 인기를 이어가고 있어 이는 더욱 눈부신 성과라 볼 수 있다.샤잠에서 정국의 또 다른 솔로곡 'Euphoria'(유포리아)는 80만 이상, '시차'(My Time)는 37만 이상, 'Stay Alive'(스테이 얼라이브)는 32만 이상, 'Begin'(비긴)은 13만 이상 샤잠을 달성했다.정국의 'Still With You'는 2020년 6월 글로벌 음악 공유 사이트 사운드클라우드(Soundcloud)에서 무료로 첫 공개되었다.'Still With You'는 사운드클라우드에서 현재까지도 쟁쟁한 신곡들을 제치고 톱50(Top50) 차트 팝(Pop) 부문 1위에 이름을 올리고 있으며, 9800만 스트리밍을 넘어서 1억을 눈 앞에 두고 있다.'Still With You'는 재즈풍의 멜로디를 기반으로 정국의 아련하고 감미로운 음색과 호소력 짙은 보이스가 애절한 노랫말과 어우러져 귀를 촉촉하게 적신다. 특히 정국은 박자와 음의 굴곡을 자유자재 구사하며 특유의 살아있는 그루브와 내면의 감성을 섬세하게 표현해 리스너들에게 깊은 울림과 감동을 선사한다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr