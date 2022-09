(사진제공 = 알비더블유)

밴드 원위(ONEWE)가 뮤비 티저 공개로 신곡에 대한 기대를 끌어올리고 있다.



소속사 알비더블유(RBW)는 29일 0시, 원위(용훈·강현·하린·동명·키아) 공식 SNS를 통해 신곡 ‘기어이 또'의 뮤직비디오 티저 영상을 게재했다.



공개된 영상 속에는 원위의 청량한 비주얼과 감성적인 신곡 일부가 담겨 눈과 귀를 사로잡는다. 파란 하늘이 펼쳐진 옥상 위에서 다섯 멤버는 각자의 악기로 열정적인 연주를 선보인다. 연주를 뚫고 나오는 보컬 용훈의 짙은 보이스로 공개된 '아직 너인가 봐'라는 가사가 곡의 아련한 분위기를 자아냈다. 이어 동명의 서정적인 보이스로 '그렇게 낯설어진 네가 그리운가 봐'라는 부분이 등장하며, 상반된 두 보컬의 매력적인 음색이 완곡에 대한 기대감을 배가시켰다.



원위는 오는 10월 4일 신곡 '기어이 또'를 발표한다. 신곡 '기어이 또'는 변해버린 인연에 대한 그리움을 담은 '원위 표 락발라드' 곡으로 계절과 어울리는 감성을 담아냈다. 특히, 이 곡은 멤버 용훈의 자작곡으로 군 복무 중인 멤버 용훈, 강현이 입대 전 팬들을 위해 작업을 마친 것으로 알려져 더욱 기대를 모은다.



뿐만 아니라 원위는 오는 10월 18일 세 번째 데모 앨범 'STUDIO WE : Recording #3'까지 발표를 예고했다. 여기에는 이번 신곡 '기어이 또'를 포함해 지난 1월에 발매한 두 번째 미니앨범 'Planet Nine : VOYAGER'의 데모 버전을 담아 팬들에게 선물 같은 앨범이 될 예정이다.



한편, 원위는 오는 10월 4일 신곡 ‘기어이 또’의 음원을 공개하고, 오는 10월 18일 세 번째 데모 앨범 ‘STUDIO WE : Recording #3’을 발매한다.

황은철 텐아시아 기자 edrt4@tenasia.co.kr