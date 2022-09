(사진=YG엔터테인먼트)

그룹 트레저의 새 앨범 트랙리스트가 공개됐다.

27일 YG측은 트레저의 미니 2집 'THE SECOND STEP : CHAPTER TWO' 트랙리스트를 전격 공개했다.

총 5곡이 수록된 이번 앨범에는 타이틀곡 'HELLO'를 시작으로 'VolKno', 'CLAP!', '고마워 (THANK YOU)', '묻어둔다 (HOLD IT IN)'까지 차례로 담겼다.



단연 눈길을 끄는 부분은 트레저의 높은 참여도다. 래퍼 라인 최현석, 요시, 하루토는 타이틀곡 'HELLO'와 이들 유닛곡 'VolKno' 등 여러 수록곡 작사·작곡에 힘을 보탰고, 꾸준히 곡 작업에 임하며 아티스트로서 역량을 발전시켜온 최현석은 '묻어둔다' 단독 작사에 이어 작곡에도 참여했다.



아사히 또한 트랙리스트에 이름을 대거 올려 주목된다. 음악적으로 한 단계 더 도약한 아사히는 'CLAP!'뿐 아닌 하루토와 호흡 맞춘 '고마워 (THANK YOU)'를 작사·작곡, 진정성은 물론 자신만의 감성까지 고스란히 녹여냈다.



여기에 막강한 YG 내부 프로듀서진이 합류해 앨범의 완성도를 높였다. 간 트레저와 최고의 합을 보여주며 미니 1집 타이틀곡 '직진 (JIKJIN)'과 데뷔곡 'BOY'를 탄생시켰던 CHOICE37를 필두로 ROVIN, DEE.P와의 협업 아래 이들이 어떤 시너지를 발했을 지 기대를 모은다.

YG 측은 "멤버 다수가 전곡 작사·작곡에 참여한 만큼 이들의 한층 업그레이드된 프로듀싱 실력과 더욱 짙어진 음악 색깔을 만나볼 수 있을 것"이라며 "트레저만의 에너제틱한 바이브를 느낄 수 있는 곡부터 힙합, 팝 등 다채로운 장르가 준비됐으니 많은 기대 부탁드린다"고 전했다.



아울러 피지컬 음반은 'DARARI' ROCK REMIX 버전까지 더해 총 6트랙으로 구성됐다.

한편 트레저의 미니 2집 'THE SECOND STEP : CHAPTER TWO' 전곡 음원은 10월 4일, 피지컬 음반은 10월 5일 출시된다. 이어 트레저는 11월 12일과 13일 양일간 서울 올림픽공원 KSPO돔에서 콘서트를 개최하고 활발한 활동을 펼칠 예정이다.

차혜영 텐아시아 기자 kay33@tenasia.co.kr