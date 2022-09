도영 / 사진제공=YG엔터테인먼트

하루토 / 사진제공=YG엔터테인먼트

박정우 / 사진제공=YG엔터테인먼트

소정환 / 사진제공=YG엔터테인먼트

그룹 트레저(TREASURE)가 한 층 성숙한 비주얼과 짙어진 음악 색으로 2022년을 마무리한다.YG엔터테인먼트는 26일 공식 블로그에 트레저 도영, 박정우, 소정환, 하루토의 개인 포스터를 게재했다. 10월 컴백을 앞둔 트레저의 멤버 별 비주얼 콘셉트 2종이 마침내 전부 베일을 벗은 것이다.도영은 짧은 블루 헤어로 청량한 매력을 뽐냈다. 눈 아래에 새겨진 번개와 웃는 얼굴 그리고 재킷에 새겨진 하트는 트레저의 역대 히트곡을 연상시켜 호기심을 자극했다.이어 박정우와 하루토는 자켓에 반짝이는 액세서리를 매치, 시크한 눈빛까지 장착해 성숙미를 물씬 풍겼다. 마지막을 장식한 소정환은 댄디한 비주얼과 대조되는 힙한 아우라로 보는 이를 설레게 했다.팬들의 기대가 치솟고 있는 가운데, 지금까지 공개된 티저 이미지 모두 자유분방하면서도 에너지 넘치는 멤버들의 매력을 제대로 보여줬다는 반응. YG 측은 "비주얼부터 음악까지 모든 부분에 있어 한 단계 성장한 트레저를 만날 수 있을 것"이라고 귀띔했다.트레저의 미니 2집 'THE SECOND STEP : CHAPTER TWO' 전곡 음원은 오는 10월 4일 발매된다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr