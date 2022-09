방탄소년단 정국X찰리 푸스 'Left and Right' 미국 아마존 판매량 1위

방탄소년단(BTS) 정국과 팝스타 찰리 푸스의 'Left and Right'(레프트 앤드 라이트)가 미국 아마존 판매량 1위를 차지했다.지난 23일(한국시간) 세계 최대 전자상거래 온라인 쇼핑몰 미국 아마존(Amazon)에서 정국과 미국 싱어송라이터 찰리 푸스의 협업곡 'Left and Right'가 음원 판매량 1위에 올랐다.'Left and Right'는 아마존에서 가장 많이 판매되는 신작을 집계한 '핫 뉴 릴리즈 인 송'(Hot New Releases in Songs) 1위에 오르는 강력한 음원 파워를 보여줬다.앞서 지난 15일에는 'Left and Right'가 아마존 '핫 뉴 릴리즈 인 팝'(Hot New Releases in Pop)에서 엘튼 존X브리트니 스피어스의 '홀드 미 클로저'(Hold Me Closer), 비욘세의 '브레이크 마이 소울'(BREAK MY SOUL)을 제치고 1위에 오른 바 있어 독보적인 음원 인기와 저력도 자랑했다.'Left and Right'는 6월 24일 발매 이후 약 80일 안에 미국에서 50만 장 이상의 판매고를 기록했다.'Left and Right'는 미국 내 발표된 모든 곡의 세일즈를 반영하는 빌보드 디지털 송 세일즈 차트에 1위로 첫 진입해 9월 24일 자에는 32위에 올랐고 12주 연속 차트인하는 등 현지 막강한 음원 판매량을 입증했다.한편, 'Left and Right'는 9월 24일 자 빌보드 메인 싱글 차트 핫100에서 41위를 차지했고 12주 연속 진입하는 눈부신 성과를 거두고 있다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr