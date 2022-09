에이비식스, 신보 'TAKE A CHANCE' 프리뷰 영상 공개…다음달 4일 컴백

그룹 AB6IX (에이비식스)가 새 앨범의 분위기를 한껏 느낄 수 있는 무드 프리뷰 영상을 공개했다.브랜뉴뮤직은 오늘(21일) 자정 AB6IX 공식 SNS 채널에 오는 10월 4일 발매되는 6TH EP 'TAKE A CHANCE'의 무드 프리뷰를 공개해 시선을 사로잡았다.레트로한 필름 질감에 비즈 아이템과 흑백 효과 등이 돋보이는 영상에서 키치한 착장으로 등장한 AB6IX 멤버들은 독보적인 매력을 자아내며 눈길을 끌었는데, 영상에 사용된 배경 음악 또한 무드 프리뷰의 분위기를 한껏 끌어올리며 팬들의 기대감을 고조시켰다.이번 앨범 'TAKE A CHANCE'에는 지난 6월 서울을 시작으로 도쿄, 오사카, 미주 6개 도시, 방콕에서 개최한 글로벌 팬미팅 ‘AB_NEW AREA'를 통해 전 세계 팬들을 직접 대면하고 얻은 소중한 에너지를 도약의 기회로 삼아 더 넓은 세상을 향해 나아가고자 하는 AB6IX의 포부와 희망을 고스란히 담아냈다는 후문.한편, AB6IX(전웅, 김동현, 박우진, 이대휘)의 여섯 번째 EP 'TAKE A CHANCE'는 오는 10월 4일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr