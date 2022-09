사진제공=피네이션

가수 크러쉬(Crush)가 신곡 안무와 자체 토크쇼 론칭을 알리며 컴백 분위기를 뜨겁게 달궜다.소속사 피네이션(P NATION)은 21일 공식 SNS를 통해 크러쉬의 새 싱글 'Rush Hour(Feat. j-hope of BTS)' 세 번째 뮤직비디오 티저를 공개했다.공개된 티저 영상 속 크러쉬와 제이홉은 펑키한 사운드에 맞춰 군무를 선보였다. 트렌디한 포인트 안무들로 눈길을 사로잡은 두 사람은 보는 것만으로 리듬을 타게 만들어 신곡을 향한 궁금증을 더욱 높였다.특히 크러쉬는 2014년 '허그 미(Hug Me)' 이후 약 8년 만에 안무에 도전해 시선을 모은다. 피처링은 물론 뮤직비디오 출연 소식만으로 큰 화제를 모은 제이홉과의 댄스 호흡은 'Rush Hour' 뮤직비디오에 모두 담길 예정으로, 풀버전을 향한 기대감이 쏟아지고 있다.두 사람의 컬래버레이션은 여기서 그치지 않는다. 지난 20일 자체 콘텐츠인 신개념 드라이브 토크쇼 'Black VOX' 티저를 기습 공개한 것. 크러쉬는 'Black VOX'의 첫 번째 게스트로 제이홉을 초대해 곡 작업 비하인드를 전할 예정이다.한편, 크러쉬의 신곡 'Rush Hour(Feat. j-hope of BTS)' 음원과 뮤직비디오는 오는 22일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트 및 공식 유튜브 채널을 통해 만나볼 수 있다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr