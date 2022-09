사진제공 = 카덴차레코즈

그룹 갓세븐의 제이비(JAY B)의 새 앨범 '비 유어 셀프(Be Yourself)'가 베일을 벗는다.제이비(JAY B)는 21일 오후 6시 각 음원사이트를 통해 타이틀곡 '고 업(go UP)'을 포함한 두 번째 EP 'Be Yourself'를 발표한다.'Be Yourself'는 남들의 시선을 의식하기보다는 자유롭게 자신을 있는 그대로 표현하자는 진솔한 메시지를 JAY B만의 화법으로 담아낸 앨범이다.타이틀곡 'go UP'은 신보의 메시지를 가장 대표적으로 담아낸 곡이다. 남들의 기대를 벗어나 부담감을 훌훌 털어버리고 진정한 자유를 찾아보자는 메시지를 담았다.1990년대 유행한 뉴잭스윙의 오케스트레이션 히트 사운드를 훵크 장르에 접목시킨 강력한 그루브의 훵크 팝 넘버로, JAY B의 변화무쌍한 보컬이 완벽한 조화를 이루며 리스너들에게 통쾌한 카타르시스를 선사한다. 특히, JAY B가 타이틀곡 'go UP'의 작사에 참여해 진정성을 한층 높였다.함께 공개되는 'go UP' 뮤직비디오는 중독성 높은 멜로디와 청량감 가득한 JAY B의 비주얼이 어우러져 보고 듣는 재미를 더했다. '모두 내려놓았을 때 진정한 자유를 얻게 된다'는 메시지를 감각적인 영상미로 담아냈다. 사람들과 어울려 춤을 추고, 스케이트 보드를 즐기는 JAY B의 모습에서 자유로운 젊음의 에너지가 물씬 느껴진다.타이틀곡 외에도 일상을 벗어나 새로운 시도를 해보자는 메시지를 담은 'Break It Down (Feat. Sik-K)', 주체적인 목표를 설정하는 삶에 대해 이야기한 'Livin'', 앞으로의 일들에 대한 기대감을 담아 팬들에게 보내는 메시지를 노래한 'The Way We Are', 우정의 소중함을 희망적인 멜로디로 표현한 'Fountain of Youth', 이번 앨범의 대미를 장식하는 가스펠 R&B 장르의 슬로우 잼 넘버 'Holyday'까지 다채로운 장르의 수록곡이 담겼다.JAY B는 타이틀곡 'go UP'의 작사를 비롯해 전곡 크레딧에 이름을 올리며 한계 없는 장르 소화력과 더욱 뚜렷해진 음악적 색채를 예고했다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr