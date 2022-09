사진=포켓돌 스튜디오 제공

그룹 다이아(DIA)가 신곡 발매를 예고했다.6일 자정 다이아 소속사 포켓돌스튜디오는 공식 SNS 계정을 통해 새 디지털 싱글 ‘Rooting For You(루팅 포 유)’의 온라인 커버 이미지를 공개했다.공개된 온라인 커버 이미지는 다이아의 데뷔 연월이 담긴 2015년 9월 다이어리로 호기심을 자극했다. 데뷔일은 물론 첫 음악 방송 날짜 등이 기록되어 있어 팬들의 추억을 불러일으켰다. 그뿐만 아니라 “우리라는 존재를 빛나게 해 준 에이드”, “언제 어디서나 항상 저희 옆에서 같은 속도로 함께 걸어줘서 너무 고마워요” 등 여섯 멤버의 진심이 담긴 메시지도 담겨 있어 뭉클함을 자아내기도 했다.신곡 트랙리스트도 공개됐다. ‘눈부셨던 날’과 기희현의 자작곡 ‘Rooting For You’ 두 곡이 실린다. 다이아는 오는 15일 음원 발매 후 한 차례 음악 방송을 진행할 계획이다.2015년 9월에 데뷔한 다이아는 정규 1집 ‘Do It Amazing’으로 가요계에 첫발을 내디뎠다. 이후 ‘그 길에서’, ‘나랑 사귈래’, ‘우우’, ‘감싸줄게요’ 등 다양한 히트곡으로 K팝 팬들에게 사랑받았다. 그룹 활동 외에도 다채로운 개인 활동을 통해 각종 콘텐츠와 방송 프로그램에서 종횡무진 활약했다.한편, 다이아의 신곡은 오는 15일 각종 음원사이트를 통해 발매된다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr