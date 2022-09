(사진=YG엔터테인먼트 제공)

블랙핑크가 세계 최대 음원 플랫폼 스포티파이에서 K팝 여성 아티스트 신기록을 달성했다.5일 YG엔터테인먼트에 따르면 블랙핑크의 정규 2집 선공개곡 'Pink Venom'은 전날 스포티파이에서 스트리밍 1억 회를 돌파했다. K팝 여성 아티스트의 스포티파이 1억 스트리밍 도달 최단 기간(17일)이자, 블랙핑크 통산 24번째 억대 스트리밍 음원이다.이로써 블랙핑크는 또 한 번 자체 기록 경신에 성공했다. 스포티파이에서 1억 스트리밍을 달성한 K팝 여성 아티스트의 종전 최단 음원 역시 블랙핑크의 'How You Like That'(29일)이었다. 그 뒤는 'Ice Cream'(32일), 'Kill This Love'(41일), 'Lovesick Girls'(43일). 이 분야 K팝 여성 아티스트 톱 5 모두 블랙핑크가 차지하고 있는 셈이다.블랙핑크의 'Pink Venom'은 실제 각종 글로벌 음원 차트서 의미 있는 성과를 거둔 바 있다. 이 곡은 공개 직후 아이튠즈 75개국 정상을 밟은 뒤, 미국 빌보드 글로벌 200(Billboard Global 200)·빌보드 글로벌(Billboard Global Excl. U.S.)차트에서도 1위에 이름을 올렸다. 또 영국 오피셜 싱글 차트 22위, 스포티파이 톱 송 글로벌 주간 차트서 2위를 기록했었다.뮤직비디오 역시 공개 24시간 만에 유튜브에서 9040만 조회수를 돌파하며 여성 아티스트 세계 최고 기록을 경신했다. 이어 K팝 걸그룹 중 가장 빠른 속도(29시간 35분)로 1억뷰를 달성한 뒤 7일 반나절 만에 2억뷰를 넘어섰다.블랙핑크는 이 기세를 몰아 오는 9월 16일 오후 1시(한국 시간) 정규 2집 'BORN PINK'를 발표한다. 선공개곡 'Pink Venom'의 뜨거운 호응에 힘입어 이들이 새롭게 들려줄 음악은 물론, 앞으로 써 내려갈 각종 신기록 행진에도 관심이 집중된다.유정민 텐아시아 기자 hera20214@tenasia.co.kr