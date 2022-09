크래비티 스케줄러 / 사진=스타쉽

크래비티(세림, 앨런, 정모, 우빈, 원진, 민희, 형준, 태영, 성민)는 지난 4일 오후 공식 SNS를 통해 네 번째 미니앨범 'NEW WAVE(뉴 웨이브)'의 스케줄러 이미지를 공개했다.지난달 커밍순 이미지를 기습 공개하며 9월 컴백을 예고한 크래비티는 스케줄러 이미지를 통해 오는 27일로 컴백일자를 확정 짓고 컴백 초읽기에 돌입했다.스케줄러에 따르면 크래비티는 오는 12일 콘셉트 필름을 시작으로 13일 트랙리스트, 15일 무드 스포일러를 공개한다. 이어 17일부터 6일간 세 가지 버전의 콘셉트 포토를 오픈하고 24일 뮤직비디오 티저, 25일 하이라이트 메들리를 잇달아 공개하며 컴백 열기를 고조시킨다.'NEW WAVE'는 지난 3월 발매한 정규앨범 파트 2 'LIBERTY: IN OUR COSMOS(리버티: 인 아워 코스모스)' 이후 6개월 만에 선보이는 신보다. 컴백에 앞서 크래비티는 지난달 12일 영어 디지털 싱글 'Boogie Woogie(부기 우기)'를 발매했다. 해당 곡은 미니 4집 'NEW WAVE' 발매를 앞두고 깜짝 선공개한 신곡으로 영어 트랙으로 이뤄진 만큼 글로벌 팬들의 뜨거운 관심을 받고 있다.또한 크래비티는 World's No.1 K-Culture Festival 'KCON(케이콘)'의 'KCON Rookies(케이콘 루키즈)'로 선정돼 '케이콘 2022 US 투어(KCON 2022 US TOUR)'에 참여했다. 크래비티는 지난달 23일(이하 현지 시각)부터 1일까지 샌프란시스코, 미니애폴리스, 휴스턴, 댈러스, 애틀랜타, 뉴욕 등 6개 도시를 돌며 글로벌 존재감을 빛냈다.그뿐만 아니라 미국 FOX5 채널의 유명 토크쇼 '굿 데이 뉴욕'에 3회 연속 출연할 뿐만 아니라 시카고 로즈몬트 시어터에서 열린 '케이콘 2022 프리미어'에 출연하며 남다른 글로벌 인기를 증명한 바 있다.6개월 만에 국내 가요계에 돌아오는 크래비티의 미니 4집 'NEW WAVE'는 오는 27일 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr