사진제공=씨제스엔터테인먼트

가수 김재중의 세 번째 정규 앨범 '본 진(BORN GENE)' 트랙 리스트가 공개됐다.오는 13일 공개되는 김재중의 '본 진'에는 타이틀곡 ‘NOBOBY LIKE YOU’를 비롯, ‘Tick-Tack (feat. 주호(SF9))’, ‘BPM’, ‘묻고싶다’, ‘Locking Love’, ‘Broken Mirror’, ‘Walking On Water’, ‘In the rain’, ‘NOBODY LIKE YOU (Inst.)’ 총 9개 트랙으로 구성됐다.타이틀곡 'NOBODY LIKE YOU'는 에너지 넘치는 드럼과 감성적인 기타 사운드의 조화가 인상적인 곡. 김재중이 처음으로 도전하는 스타일의 곡이라는 점에서 더욱 특별하다.'본 진'은 김재중이 그간 보여주고 싶었던 음악들을 모두 담아 활동을 기다려준 팬들에게 주는 선물 같은 앨범. 앞서 하드록, 팝펑크, 발라드 등 다양한 장르의 음악을 선보이며 한계 없는 음악적 스펙트럼을 구축한 김재중의 새로운 앨범이 궁금증을 더하고 있다.특히 김재중은 앞선 앨범에 이어 이번 앨범에도 직접 참여, 수록곡 ‘Locking Love’, ‘Broken Mirror’를 작사하며 앨범의 완성도를 높인 것으로 알려졌다. 뿐만 아니라 수록곡 ‘Tick-Tack’은 SF9 주호가 피처링에 참여, 더욱 다채로운 음악을 예고해 팬들의 기대를 더했다.한편 김재중은 오는 17~8일 ‘2022 KIM JAE JOONG Asia Tour Concert in Seoul’을 개최하고 팬들을 만난다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr