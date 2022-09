방탄소년단 지민, 'With You' 스포티파이 韓 OST 최단 1억 3000만 스트리밍

방탄소년단(BTS) 지민의 ‘With You’(위드 유)가 스포티파이에서 한국 OST의 새역사를 이루며 세계적인 유명 사운드트랙과 비견되는 주목을 받고 있다.스포티파이 기록에 따르면 지민의 ‘With You’가 8월 30일 전체 1억 3,028만 이상의 스트리밍을 달성하며 발매 후 128일 10시간 만에 한국 OST 역사상 가장 빠른 스포티파이 스트리밍 기록을 경신했다.또한 31일에는 글로벌 음원 검색 애플리케이션 '샤잠'(Shazam)에서 35만 회 청취를 돌파하는 등 스포티파이와 함께 다양한 글로벌 음원 플랫폼에서 뜨거운 인기를 이어가고 있다.최근 중동 및 북아프리카 지역 넷플릭스(Netflixmena) 공식 계정은 '기묘한 이야기'에 삽입되어 빌보드 역주행을 이룬 케이트 부시의 'Running Up That Hill', '월플라워' 등 다수의 TV 시리즈와 영화 사운드트랙으로 삽입된 데이비드 보위의 'Heroes'와 지민의 'With You'를 '뇌리에 꽂히는 사운드트랙' 3곡에 선정했다.이에 한 팬이 “지민의 천사같은 보컬 위드 유 (With you by jimin angelic vocal)”라는 댓글을 남기자 Netflixmena 공식 계정은 "가장 아름다운 보컬 중 한 명(One of the most beautiful vocals)"이라고 화답해 지민에 대한 애정을 가감없이 드러내기도 했다.세계적인 명곡으로 손꼽히는 노래들과 어깨를 나란히 하는 영예를 빛낸 ‘With You’는 29일 쿠웨이트의 첫 사설 라디오 방송인 마리나 FM(Marina FM)의 인기 프로그램 ‘Once Week FM’에서 청취자들이 선택한 금주의 한국 노래 1위로 선정되어 15일에 이어 2주 연속 1위로 소개하며 노래를 송출했다.‘With You’는 스포티파이 최단 기간 1억 스트리밍을 돌파, 아이튠즈 서비스 전 국가 119개국 최단기간 1위를 비롯 빌보드 차트에서 세계 솔로 가수 중 처음으로 ‘빌보드 핫트렌딩 송 차트’ 1위에 오르며 지민은 그룹과 개인으로 모두 1위에 이름을 올린 최초 인물이 됐다.K팝 프론트맨 지민은 ‘With you’를 통해 한국 OST 사상 유례없는 수많은 ‘최초, 최단 신기록’을 세워 대체불가능한 글로벌 인기와 파급력을 증명하며 가장 큰 성공을 예상케하는 솔로 아티스트로 그 가능성을 인정받고 있다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr