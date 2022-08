[TEN 포토] 미니 3집으로 컴백무대 선보이는 빌리

그룹 빌리(Billlie, 시윤, 수현, 츠키, 션, 하람, 문수아, 하루나)가 31일 오후 서울 광진구 예스24라이브홀에서 열린 세 번째 미니앨범 'the Billage of perception: chapter two (더 빌리지 오브 퍼셉션: 챕터 투)' 쇼케이스에 참석해 멋진무대를 선보이고 있다.조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr