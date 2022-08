빌리 시윤 / 사진=텐아시아DB

그룹 빌리(시윤·수현·츠키·션·하람·문수아·하루나) 타 그룹과의 차별점을 설명했다.빌리는 31일 오후 2시 세 번째 미니앨범 '더 빌리지 오브 퍼셉션: 챕터 투 (the Billage of perception: chapter two)' 발매 기념 쇼케이스를 진행했다.'더 빌리지 오브 퍼셉션: 챕터 투'는 빌리의 데뷔 앨범과 이어지는 시리즈로, 빌리만의 독특한 스토리텔링 방식으로 그려지는 대서사를 확장시킨 앨범이다.앨범의 타이틀곡 'RING ma Bell (what a wonderful world) (링 마 벨 (왓 어 원더풀 월드))'은 정통 하드 록 장르로, 우리가 어른으로 성장하며 마주한 삶의 변곡점에서 느끼는 감정과 새로운 시작에 대한 강렬한 다짐을 표현했다.더불어 프로그레시브 신스 팝 넘버 'my B = the Birth of emotion (마이 비 = 더 벌스 오브 이모션)', 소설 '마틸다'에서 모티브를 얻은 'B’rave ~ a song for Matilda (브레이브 ~ 어 송 포 마틸다)', 미니 2집 수록곡 'M◐◑N palace (문 팰리스)'의 연작 트랙인 '$UN palace (Stroop effect) (선 팰리스 (스트룹 이펙트))', 미니 1집 수록곡 ‘the rumor’의 연상선 상의 이야기이자, 복잡한 보컬과 코러스 라인으로 구성된 'Mcguffins ~ who’s the Joker? (맥거핀스 ~ 후즈 더 조커?)', 멤버 전원이 작사에 참여해 팬들을 향한 진심을 녹여낸 'B@ck 2 where we Belong (백 투 웨어 위 빌롱)'까지 총 6곡이 수록됐다.또한 Mayu Wakisaka, DEEZ, YUNSU, SAAY, 밍지션, 김연서, Anna Timgren, Le’mon 등 국내외 대표급 프로듀서진과, 팝아트 작가 레지나킴 작가, ‘도시괴담’의 홍원기 감독, ‘달의 연인-보보경심 려’의 조윤영 작가, 멜로망스 정동환 등이 빌리의 앨범 작업에 참여했다.이날 츠키는 "지난 2집 타이틀곡에서는 다양한 표정연기로 이슈가 됐다. 사랑을 많이 받았는데 이번 앨범도 열심히 준비한 만큼 저 뿐만 아니라 멤버 전원이 사랑받았으면 좋겠다"며 감사한 마음을 드러냈다.시윤은 "빌리만의 독특한 스토리텔링이 주된 무기다. 어른이 되어가는 과정의 이야기를 담고있다. 빌리의 이야기에 대중이 공감해주는 이유일 것"이라고 밝혔다.한편, 빌리는 이날 오후 6시 미니 3집을 발매하고, 같은 날 오후 네이버 NOW.와 위버스 라이브를 통해 활동을 시작한다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr