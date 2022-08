(사진=제이지스타 제공)



가수 리누가 ‘오! 마이 웨딩’ 마지막 OST로 화려한 피날레를 장식했다.



리누는 지난 29일 정오 각종 음원사이트를 통해 SBS ‘오! 마이 웨딩’의 마지막 OST ‘You my love’(유 마이 러브)를 공개했다.



‘You my love’는 시간이 지나도 변하지 않고 사랑하는 연인의 곁에서 함께 하겠다는 마음을 담은 곡으로, 리누의 짙은 감성과 개성 있는 보이스, 그리고 깊은 감정 표현력까지 더해진 스페셜 축가다.



음원 발매 전인 28일 방송된 ‘오! 마이 웨딩’에서 마지막 커플의 결혼식 축가자로 출격한 리누는 국경을 초월한 부부를 위한 ‘You my love’ 무대로 결혼식의 화려한 피날레를 장식, 하객들까지 달콤한 감성으로 물들인 만큼 ‘You my love’는 예비부부를 비롯한 많은 대중에게 특별한 축가로 자리매김했다.



특히 리누는 ‘언제나 너의 곁에 있을게’, ‘별처럼 언제 널 비추고 싶어’ 등의 가사들로 경제적 어려움으로 그동안 결혼식을 미뤄왔던 ‘오! 마이 웨딩’ 마지막 주인공 커플 결혼식을 감동으로 물들인 것은 물론, 사랑의 결실을 맺은 이 부부에게 단 하나뿐인 축가로 깊은 감동과 여운을 남겼다.



이런 가운데 ‘You my love’를 향한 대중들의 뜨거운 반응도 쏟아지고 있다. 대중들은 ‘내 결혼식 축가는 이 곡이다’, ‘가사가 미쳤다. 이 곡 진짜 물건이다’, ‘축가를 이 노래로 할걸’ 등 뜨거운 관심과 함께 희망하는 축가로 ‘You my love’를 꼽았다.



이처럼 ‘오! 마이 웨딩’의 마지막 OST 가창자에 참여한 리누는 최근 각종 예능 프로그램과 라디오는 물론 KBS2 ‘불후의 명곡’ 송골매 편에 출연해 ‘보이스킹’의 저력을 자랑, ‘가창력 하면 리누’라는 공식을 남기기도 했다.



한편, 리누는 앞으로도 꾸준한 활동과 다채로운 음악들로 대중을 만날 예정이다.

유정민 텐아시아 기자 hera20214@tenasia.co.kr