(사진=YG엔터테인먼트)

블랙핑크의 'Pink Venom' 안무 영상이 화제다.

26일 YG엔터테인먼트 측에 따르면 블랙핑크의 'Pink Venom' 안무 영상이 전날 유튜브에 공개된지 24시간 만에 조회수 2000만 뷰를 돌파했다.

무엇보다 뮤직비디오가 아닌 안무 영상임을 고려하면 매우 빠른 조회수 증가 속도다. 실제 기존 K팝 걸그룹 최고 기록인 블랙핑크의 'How You Like That' 안무 영상을 제쳤다. 현재 12억뷰 이상인 'How You Like That' 안무 영상은 24시간 동안 약 1880만뷰를 기록했었다.

이러한 추세라면 'Pink Venom' 안무 영상의 억대 뷰 대열 합류는 무난할 것으로 보인다. 이들의 총 33편 억대뷰 콘텐츠 가운데 13개가 안무 영상일 정도로 블랙핑크는 이 분야의 독보적 강자다. 'Pink Venom' 뮤직비디오 역시 앞서 29시간 35분 만에 1억뷰를 돌파, K팝 걸그룹 최단 기록을 갈아치운 뒤 2억뷰를 앞두고 있다.



한편 블랙핑크는 지난 24일과 25일 각각 방송된 MBC M '쇼! 챔피언', Mnet '엠카운트다운'에서 출연 없이 8월 넷째주 1위에 올라 두 개의 트로피를 거머쥐며 인기를 입증했다.

이준현 텐아시아 기자 wtcloud83@tenasia.co.kr