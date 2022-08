(사진=빅플래닛메이드)

가수 하성운이 '엠카'에 출격한다.



하성운은 25일 방송되는 Mnet 음악 프로그램 '엠카운트다운'에 출연해 지난 24일 발매한 미니 7집 타이틀곡 'FOCUS (포커스)'로 컴백 무대를 선보인다.



'FOCUS'는 중독적인 멜로디 훅이 돋보이는 팝 기반의 댄스곡으로, 전날 발매 직후 주요 음원 사이트 실시간 차트에 이름을 올렸다.

이번 앨범 'Strange World (스트레인지 월드)'는 타이틀곡 'FOCUS'를 비롯해 '어떻게 생각해?', '바다 (Baby Blue)', 'Too little too late (Duet with JAMIE)', 'Daylight (데이라이트)' 등 완성도 높은 총 5곡으로 구성돼 있다. 하성운이 전반적인 프로듀싱에 참여해 그의 음악 색채를 뚜렷하게 느낄 수 있다.



한편 하성운은 엠카운트다운에서 'FOCUS' 첫 컴백 무대를 선보인다. 또 오는 27일과 28일에는 서울 세종대 대양홀에서 '2022 HA SUNG WOON CONCERT - Welcome to Strange World (웰컴 투 스트레인지 월드)'를 개최하고 팬들을 만난다.

차혜영 텐아시아 기자 kay33@tenasia.co.kr