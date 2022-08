[사진=크라운제이 SNS 캡처]





래퍼 크라운제이가 힙합 스웨그를 폭발시켰다.





크라운제이는 지난 23일 개인 SNS에 'RUN THIS CITY LIVE' 영상을 게재했다.





영상 속 크라운제이는 드라이브를 하며 신곡 'RUN THIS CITY'를 라이브로 소화했다. 특히 개성 넘치는 몸짓과 음원을 연상시키는 완벽한 랩이 보는 이들의 감탄을 자아냈다.





최근 크라운제이는 'RUN THIS CITY (I'M GOOD PT. 2) (Feat. 창모(CHANGMO))'와 'BUST IT (Feat. UNEDUCATED KID)'을 발매하고 5년만의 컴백을 알렸다. 특히 창모와 언에듀케이티드 키드 등 초호화 피처링 라인, 그리고 정통 클럽 뱅어(Club Banger)와 애틀랜타 서던 힙합(Southern Hiphop)을 선보여 화제를 모았다.





크라운제이는 앞으로도 신곡들에 대한 콘텐츠들을 선물할 계획이다. 5년만의 '왕의 귀환'을 알린 크라운제이가 향후 어떤 모습으로 팬들을 찾아갈지 관심이 집중된다.





한편 크라운제이는 지난 2006년 정규 1집 'One & Only'로 가요계에 데뷔했다. 이후 'I'm good', 'Fly Boy', 'No Break', 'Don't You Worry' 등을 발매, 트렌디한 랩과 재치 있는 가사를 선보이며 실력파 래퍼로 자리매김했다.





유정민 텐아시아 기자 hera20214@tenasia.co.kr