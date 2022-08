세븐틴, 英 가수 앤 마리와 협업…글로벌 히트곡 예감

그룹 세븐틴이 영국의 유명 가수 앤 마리와 뭉쳤다.세븐틴은 오늘(24일) 공식 SNS에 온라인 커버 이미지를 게재하며 오는 26일 오후 1시, 앤 마리(Anne-Marie)와의 콜라보 싱글 ‘_WORLD (Feat. Anne-Marie)’ 발매 소식을 알렸다.‘_WORLD’는 세븐틴이 지난달 18일 발매한 정규 4집 리패키지 앨범 ‘SECTOR 17’의 타이틀곡으로, 펑크와 어번 알앤비 장르가 결합된 펑키한 리듬과 달콤한 멜로디의 조화가 돋보이는 노래다. 앤 마리가 합세해 어떤 새로운 스타일의 ‘_WORLD’가 탄생했을지 관심이 커지고 있다.세븐틴은 앞서 ‘WE’RE LOOKING AT YOU’라는 문구와 함께 ‘I Just Called’ 챌린지 영상을 공개했고, 이에 앤 마리가 ‘Can I join you in your new world?’라고 화답해 글로벌 팬들의 뜨거운 반응과 함께 궁금증을 불러일으킨 바 있다.한편, 월드투어 ‘SEVENTEEN WORLD TOUR [BE THE SUN]’을 펼치고 있는 세븐틴은 23일(이하 현지시간) 포트워스, 25일 시카고, 28일 워싱턴 D.C., 30일 애틀랜타, 9월 1일 벨몬트 파크, 3일 토론토에 이어 6일 뉴어크에서 북미 투어를 마무리한 뒤 연말까지 아시아 아레나 투어와 일본 돔 투어를 이어 간다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr