(사진=빅플래닛메이드)

가수 하성운이 'Strange World'를 공개한다.



하성운은 24일 일곱 번째 미니앨범 'Strange World(스트레인지 월드)'를 발매하고 타이틀곡 'FOCUS (포커스)'로 활동을 시작한다.



'Strange World'는 하성운이 9개월 만에 선보이는 미니앨범으로 댄스, 팝, R&B, 발라드 등 다양한 장르를 아우르는 하성운의 다채로운 매력을 품고 있다. 무엇보다 하성운은 이번 앨범의 전반적인 프로듀싱에 직접 참여해 완성도를 높였다.

타이틀곡 'FOCUS'는 리드미컬하고 독특한 신디사이저와 귀에 맴도는 중독적인 멜로디 훅이 인상적인 팝 장르의 곡이다. 하성운의 매력적인 보컬이 다양하게 베리에이션돼 리스너들에게 듣는 재미를 선사한다. 이번 'FOCUS'의 음원과 뮤직비디오에서 모든 콘셉트와 메시지에 자신의 색을 입히는 하성운의 진가를 재확인할 수 있다.



이외에도 고백하는 이야기를 귀엽게 그려낸 '어떻게 생각해?', 귓가를 사로잡는 네오소울 R&B 트랙 '바다 (Baby Blue)', 세련되고 그루비한 느낌의 'Too little too late (투 리틀 투 레이트) (Duet with JAMIE)', 팬들을 향한 고마움을 은유적인 가사로 표현한 'Daylight (데이라이트)'까지 완성도 높은 총 5곡이 리스너들을 만날 예정이다.



하성운은 'Strange World' 발매에 이어 이번 27일과 28일 서울 세종대 대양홀에서 '2022 HA SUNG WOON CONCERT - Welcome to Strange World (웰컴 투 스트레인지 월드)'를 개최한다.



한편 하성운의 일곱 번째 미니앨범 'Strange World'는 이날 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.

