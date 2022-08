트와이스가 완성할 달콤한 여름밤

그룹 트와이스가 여름밤을 달콤하게 물들일 명반 탄생을 예고했다.트와이스는 23일 공식 SNS 채널에 미니 11집 'BETWEEN 1&2'(비트윈 원앤투)의 수록 전곡을 미리 만나보는 영상 'Album Sneak Peek'(앨범 스니크 피크)를 게재하고 발매 열기를 고조시켰다.이번 영상은 총 7곡의 신곡 맛보기 음원과 콘셉트 포토 촬영 현장 속 트와이스의 모습을 담아 눈과 귀를 즐겁게 했다. 아홉 멤버들은 카리스마, 러블리, 청량함이 돋보이는 세 가지 콘셉트를 소화하고 'K팝 대표 걸그룹'의 아우라를 뿜어내 시선을 붙잡았다. 타이틀곡 'Talk that Talk'(톡댓톡)은 "마음속에 있는 모든 것을 말해 줘!"라는 사랑스러운 메시지를 담은 노래다. 박진감 넘치는 비트, 중독성 강한 멜로디가 특징으로 'KNOCK KNOCK'(낙낙), 'The Feels'(더 필즈) 등 트와이스 히트곡들을 만든 작곡가 이우민 'collapsedone'이 작곡과 프로듀싱을 맡았고 유명 K팝 작사팀 당케(danke)가 노랫말을 붙여 완성했다.영어 가창곡 'Queen of Hearts'(퀸 오브 하츠)는 소중한 추억들을 만들어 준 모든 이들을 향한 고마움을 담았다. 세계적인 프로듀싱팀 런던노이즈(LDN Noise)가 곡 작업에 참여해 K팝 팬들의 기대가 더욱 뜨겁다. 'Brave'(브레이브)는 트와이스의 진심을 녹여낸 가사와 감미로운 보컬이 듣는 이들에게 무한한 용기와 뭉클함을 주는 댄스 팝 장르 곡이다. 프로듀서 슬로우 래빗(Slow Rabbit), 멜라니 폰타나(Melanie Fontana), 이스란, 조윤경 등 국내외 유명 작가진이 의기투합했다.트와이스 멤버들은 이번에도 수록곡 단독 작사를 맡아 특별한 감수성을 빛냈다. 채영은 3번 트랙 'Basics'(베이직스)에서 좋아하는 상대방과 너무 서두르기보다는 서로 천천히 알아가자는 쿨한 태도를 감각적으로 표현했고, 지효가 노랫말을 쓴 4번 트랙 'Trouble'(트러블)은 위험할 정도로 서로에게 강하게 이끌리고 있는 두 사람이 이 아슬아슬한 긴장감마저도 즐기는 모습을 가사로 풀어냈다. 축제 분위기를 떠올리게 하는 신나는 댄스 곡으로, 특히 지효는 'Trouble'의 단독 작사는 물론 작곡, 코러스, 보컬 디렉팅에 참여해 음악적 역량을 발휘했다. 다현은 6번 트랙 'Gone'(곤), 7번 트랙 'When We Were Kids'(웬 위 월 키즈) 두 곡의 단독 작사가로 이름을 올렸다. 'Gone'은 변덕스러운 상대방에 혼란스러운 마음을, 'When We Were Kids'는 순수했던 마음과 예전을 추억하는 모습을 노래한다.트와이스는 '원스와 트와이스 사이 얘기들'이라는 뜻을 품은 앨범명 'BETWEEN 1&2'처럼 매력과 개성을 빛내는 총 7트랙을 통해 팬들과 들어도 들어도 또 듣고 싶은 감미로운 대화를 주고받는다. 2022년 첫 컴백을 맞이하는 이들이 전 세계 팬들의 오랜 기다림에 화답하고 그 어느 때보다 화려하게 여름날을 장식할 전망이다.한편 트와이스의 새 미니 앨범 'BETWEEN 1&2'와 타이틀곡 'Talk that Talk'은 8월 26일 오후 1시(미국 동부시간 기준 0시) 전 세계 동시 발매된다. 이를 기념해 앨범 발매 당일 컴백 라이브를 진행하고 미국 인기 음악 프로그램 'MTV 프레시 아웃 라이브'(MTV Fresh Out Live)에 출연해 신곡 'Talk that Talk' 퍼포먼스를 펼친다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr