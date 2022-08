(사진=이진혁 공식 YouTube)

이진혁이 BEHIND THE SCENE 영상으로 시선을 사로잡았다.



이진혁은 19일 0시 공식 SNS 커뮤니티를 통해 이번 앨범의 강렬한 무드가 돋보이는 BEHIND THE SCENE 영상을 공개했다.



영상 속 이진혁은 앞서 공개된 두 콘셉트 포토에서 보여준 본인만의 카리스마를 ‘BEHIND THE SCENE’에서 뽐내며 팬들의 시선을 끌었다. 특히, 눈길을 사로잡는 액세서리와 목선을 드러내는 깔끔한 흰색의 셔츠를 입고 영상 속 카메라를 응시하는 컷들이 시선을 끌며, 이진혁만이 보여줄 수 있는 강렬한 ‘고자극 섹시미’를 드러냈다.



뿐만 아니라, 이진혁은 컴백 프로모션으로 본인의 공식 인스타그램 스토리를 통해 V-DAY 콘텐츠를 진행. 날짜 별로 앨범 콘셉트 포토의 비하인드 컷을 보여주는 등 남다른 팬 사랑을 보였다.



또한 이진혁은 오는 9월 방송 예정인 Workpoint TV에서 방영되는 태국 보이그룹 서바이벌 오디션 프로그램 ‘9low On Top’ 멘토로 참여하며, 만능 엔터테이너의 두각을 드러내며 대중의 마음을 사로잡을 전망이다.



한편, 이진혁은 22일 앨범 TRACK LIST를 공개하고, 29일 공식적으로 신보를 발매하며 쇼케이스를 시작으로 본격적인 활동에 나선다.

황은철 텐아시아 기자 edrt4@tenasia.co.kr