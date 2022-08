(사진 = MORE VISION)

가수 박재범이 음원과 뮤직비디오로 화제를 모으고 있다.



박재범은 지난 18일 각종 온라인 음원사이트를 통해 신곡 'Bite (바이트)'를 발매하며 호평을 받고 있다.



음원과 함께 공개된 뮤직비디오는 판타지 세상을 드라이브하며 펼쳐지는 초현실적인 존재들과의 만남을 스토리로 담았다. 나침반, 사자, 심장, 별, 레터링 등 박재범의 타투에서 모티브를 얻어 시각화된 요소들이 조화를 이루며 독특한 일러스트로 눈길을 끈다.



특히 인기 웹툰 작가 나몬의 그림을 바탕으로 여러 편의 광고에서 남다른 감각을 선보인 김규하 감독이 연출을 맡아 곡 분위기에 어울리는 청량하면서도 감각적인 뮤직비디오를 완성시켰다.



'Bite'는 리드미컬한 드럼 사운드에 박재범 특유의 부드러운 보컬과 멜로디의 조화가 더해진 신선한 매력의 곡으로, 계속해서 다양하고 새로운 도전으로 주목받고 있는 박재범의 원동력과 자신감이 담겼다.



박재범은 'All I Wanna Do', '좋아 (JOAH)', 'Solo', 'Need To Know (니드 투 노우)' 등 언제나 최고의 작업물들로 환상적인 시너지를 증명해온 차차 말론(Cha Cha Malone)과 또 한 번 합을 맞췄다.



색다른 사운드로 다시 한번 대중을 만난 박재범은 음악팬들의 호평을 받으며 뜨거운 화제를 모으고 있다. 이에 박재범이 앞으로 또 어떤 행보로 모두를 놀라게 할지 이목이 집중된다.



한편, 박재범은 'Bite'에 이어 꾸준한 음악 활동과 공연으로 활발하게 팬들과 소통할 예정이다.

