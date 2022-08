사진=SM엔터테인먼트 제공

'레전드 보컬리스트’ 강타(에스엠엔터테인먼트 소속)가 정규 4집 ‘Eyes On You’(아이즈 온 유)로 오는 9월 7일 컴백한다.강타는 데뷔 기념일인 9월 7일 오후 6시 플로, 멜론, 지니, 아이튠즈, 애플뮤직, 스포티파이, QQ뮤직, 쿠거우뮤직, 쿠워뮤직 등 각종 음악 사이트를 통해 정규 4집 ‘Eyes On You’의 전곡 음원을 공개할 예정이어서 뜨거운 반응이 기대된다.특히 이번 앨범은 강타 데뷔 26주년을 기념하는 앨범이자, 지난 2005년 발매된 정규 3집 ‘Persona’(페르소나) 이후 17년 만에 발표하는 정규 앨범으로, 신곡은 물론, 앞서 데뷔 25주년 프로젝트로 선보인 싱글곡들까지 다채로운 매력의 총 10곡이 수록되어 있어 음악 팬들의 높은 관심을 얻을 것으로 보인다.또한 강타는 지난 1996년 9월 7일 H.O.T.의 정규 1집 앨범 ‘We Hate All Kinds Of Violence’(위 헤이트 올 카인즈 오브 바일런스)로 데뷔, H.O.T. 그룹 활동뿐만 아니라, 솔로 가수로서도 ‘북극성’, ‘상록수’, ‘Propose’(프로포즈) 등 다양한 히트곡 및 자작곡을 선보이며 싱어송라이터로 자리매김한 바 있어, 이번 앨범으로 들려줄 새로운 음악도 기대를 모은다.한편, 강타 정규 4집 ‘Eyes On You’는 9월 7일 음반으로도 발매되며, 오늘(17일)부터 각종 온, 오프라인 음반 매장에서 예약판매를 시작한다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr