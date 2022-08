사진제공=JYP엔터테인먼트

그룹 트와이스가 새 앨범 'BETWEEN 1&2'(비트윈 원앤투)의 콘셉트 포토로 존재감을 드러냈다.JYP엔터테인먼트는 17일 공식 SNS 채널에 트와이스 미니 11집 'BETWEEN 1&2'의 콘셉트를 엿볼 수 있는 개인 티저와 단체 사진 총 10장을 게재했다.앞서 오프닝 트레일러에서 멤버들이 단서를 찾고 답을 찾아나가는 모습을 보여주며 호기심을 자극한데 이어 이번 콘셉트 포토에도 비밀스러운 분위기를 담아 관심을 모았다.티저 속 아홉 멤버는 매혹적인 눈빛으로 카리스마를 뿜어냈고 의미심장한 바코드 넘버, 무전기, 숄더 홀스터 등 소품을 활용해 묘한 긴장감과 매력을 풍겼다. 특히 앨범명 중 일부 문구인 'BETWEEN'을 비롯해 숫자와 알파벳이 나열되어 있어 암호를 해독하는 듯한 재미를 선사했다.타이틀곡 'Talk that Talk'(톡댓톡)은 강렬한 비트 위 중독적인 멜로디로 리스너들의 취향을 정조준할 예정이다. 'KNOCK KNOCK'(낙낙), 'The Feels'(더 필즈) 등 트와이스의 히트곡들을 만든 작곡가 이우민 'collapsedone'이 작곡과 프로듀싱을 맡았고, 유명 K팝 작사팀 당케(danke)가 작사했다. 트와이스는 "Talk that talk 딱 한 마디 Talk that talk L-O-V-E 들려줘 Ooh Now"와 같은 가사로 달콤한 속삭임을 전한다.트와이스의 이번 컴백은 2022년에 첫 선보이는 컴백작으로 더욱 이목을 모은다.이들의 새 미니 앨범 'BETWEEN 1&2'와 타이틀곡 'Talk that Talk'은 오는 26일 오후 1시, 미국 동부시간 기준으로는 자정에 발매된다. 트와이스는 같은 날 컴백 라이브를 진행하고 미국 인기 음악 프로그램 'MTV 프레시 아웃 라이브'(MTV Fresh Out Live)에 출연해 국내외 팬들과 소통에 나선다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr