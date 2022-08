김슬옹, 루이 / 사진제공=AW엔터테인먼트

가수 김슬옹 새 싱글 'Better Know'의 음원 일부를 선공개했다.AW엔터테인먼트는 지난 8월 12일 오후 7시 공식 SNS 채널에 피쳐링으로 참여한 힙합 듀오 긱스(Geeks)의 래퍼 루이 랩 파트 영상을 선공개하며, 김슬옹 새 싱글 'Better Know'의 기대감을 높였다.선공개된 영상에서는 실력파 힙합 듀오 긱스의 래퍼 루이가 참여해 김슬옹과의 대체 불가 시너지를 발휘했다. 약 20초가량 영상에서는 김슬옹의 파워풀한 드러밍과 함께 래퍼 루이의 정교한 랩핑이 절묘하게 어우러져 높은 몰입도를 선사했다. 이번 작업을 통해 첫 합을 맞춘 두 아티스트 김슬옹, 루이의 신선한 조합이 관심을 사로잡았다.싱글 'Better Know'의 피쳐링으로 참여한 래퍼 루이는 릴보이와 함께 2011년 그룹 긱스로 데뷔해 '오피셜리 미싱 유'로 대중에게 큰 사랑을 받았다. 이후 '워시 어웨이', '어때', '가끔' 등의 명곡을 선보이며 국내 최정상급 힙합 듀오로 자리매김했다. 2016년 첫 정규 앨범 '황문섭'으로 솔로 활동을 이어가며, 작곡가 겸, 프로듀서로서 역량을 펼치고 있다. 16일 정식 음원 공개를 앞두고, 많은 팬들의 관심을 받고 있는 김슬옹과 루이의 조합이 어떤 시너지를 만들어 낼지 기대를 모은다.한편 김슬옹은 약 6년 만에 솔로 아티스트로서 컴백과 함께 첫 팬미팅 개최 소식을 전했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr