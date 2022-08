온앤오프, 빈틈없이 알찬 군백기…스페셜 앨범 이어 팝업 스토어 오픈

그룹 온앤오프(ONF)가 빈틈없는 군백기로 팬들에게 특별한 선물을 선사한다.12일 소속사 WM엔터테인먼트는 “온앤오프는 오는 20일부터 28일까지 서울시 마포구에서 ‘Multi uni-bus ONF’ 팝업 스토어를 진행한다”고 밝혔다.이번 팝업 스토어는 오는 16일 발매 예정인 스페셜 앨범 ‘Storage of ONF’ 발매를 기념해 준비된 행사로, 군백기 중 신보 발매에 이어서 또 한 번의 이례적 행보를 보여 관심을 집중시키고 있다. 온앤오프와 퓨즈(공식 팬클럽 명)가 함께할 수 있는 장소라는 콘셉트로 꾸며진 만큼 팬들에게 잊지 못할 추억을 선물할 예정이다.특히 스페셜 포토 부스는 물론 의상 전시, 럭키드로우 이벤트, 스페셜 MD 등 다채로운 콘텐츠를 만나볼 수 있을 것으로 보여 뜨거운 반응을 얻고 있다. MD 리스트 및 자세한 내용은 온앤오프 공식 SNS를 통해 확인할 수 있다.‘Storage of ONF’는 온앤오프가 입대 전 준비 완료한 스페셜 앨범으로 팬들을 향한 고마움과 사랑을 담았다. 앞서 국방의 의무가 있는 멤버 전원이 비슷한 시기에 군 복무를 시작하며 팀 활동에 대한 각별한 애정을 드러내 큰 화제를 모은 바 있다.온앤오프는 지난해 ‘Beautiful Beautiful’, ‘춤춰(Ugly Dance)’, ‘여름 쏙(POPPING)’, ‘Goosebumps’ 등으로 팬들의 지지를 받았다. 첫 음악 방송 1위, 국내외 음원차트 1위는 물론 음반 판매, 뮤직비디오 조회수 등 여러 분야에서 자체 최고 기록을 연이어 경신하며 커리어 하이를 기록했다. 입대 이후에도 ‘2022 대한민국 퍼스트브랜드 대상’ 남자아이돌 부문을 수상하며 ‘대세 보이 그룹’다운 위력을 과시했다.한편, 온앤오프는 오는 16일 오후 6시 각 음원사이트를 통해 스페셜 앨범 ‘Storage of ONF’를 발매한다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr