(사진=스타쉽엔터테인먼트)

아이브(IVE) 안유진, 가을, 이서의 콘셉트 포토가 공개됐다.



'MZ 워너비 아이콘' 아이브는 지난 9일 공식 SNS를 통해 새 싱글 'After LIKE(애프터 라이크)'의 안유진, 가을, 이서의 첫 번째 콘셉트 포토를 공개했다.



먼저 안유진은 깔끔하게 정리된 헤어스타일로 군더더기 없는 미모의 정석으로 눈길을 사로잡았다. 이어 가을은 금발로 탈색된 칼단발을 완벽하게 소화하며 시크한 매력을 드러냈고, 막내 이서는 귀 뒤로 넘긴 긴 생머리로 청순함을 물씬 자아냈다.

레이, 장원영, 리즈의 첫 번째 콘셉트 포토에 이어 안유진 가을, 이서의 유닛 케미가 잇달아 공개되며 아이브의 색다른 비주얼 변신에 대한 기대감을 높이고 있다.



오는 22일 발매되는 세 번째 싱글 'After LIKE'는 두 번째 싱글 'LOVE DIVE(러브 다이브)' 이후 4개월 만의 신보다. 앨범과 동명의 타이틀곡 'After LIKE(애프터 라이크)'와 수록곡 'My Satisfaction(마이 새티스팩션)'까지 총 두 개 트랙에 대한 크레딧 정보가 베일을 벗으며 막강한 음악적 시너지를 예고하고 있다.



먼저 타이틀곡 'After LIKE'는 아이브의 데뷔곡 'ELEVEN(일레븐)'과 두 번째 싱글 'LOVE DIVE'의 가사를 쓴 서지음 작사가가 또 한 번 펜을 잡았다. 또 랩 메이킹에는 마미손과 멤버 레이가 의기투합해 궁금증이 높아진다.

여기에 수록곡 'My Satisfaction'에는 아이브의 'Take It(테이크 잇)', 'Royal(로열) 작사에 함께 했던 이스란 작사가가 참여해 눈길을 모은다.



한편 최강 비주얼 케미는 물론 음악적 시너지가 총집합된 아이브의 세 번째 싱글 'After LIKE'는 오는 22일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.

이준현 텐아시아 기자 wtcloud83@tenasia.co.kr