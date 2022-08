(사진=탱고뮤직)

유키스(U-KISS) 수현이 컴백 활동에 박차를 가한다.



수현은 9일 방송되는 SBS M '더쇼'에 출연해 첫 번째 미니앨범 'COUNT ON ME'(카운트 온 미)의 타이틀곡 '소주의 요정' 무대를 최초로 선사한다.



신곡 '소주의 요정'은 남자가 사랑에 빠지는 과정을 소주를 마시면서 취하는 감정 변화에 비유한 독특한 설정의 곡이다. 이 곡은 밴드 빛과 소금의 명곡인 '샴푸의 요정' 제목을 오마주해 눈길을 끈다. 수현의 감미로우면서 달콤한 음색과 재치 있는 노랫말이 어우러져 완성도를 높였고, '쌉쌀한 달달한 아찔한 그대' 등 중의적인 표현을 가진 가사들이 관심을 높였다.



이날 수현은 '소주의 요정' 무대를 통해 라이브와 퍼포먼스를 완벽하게 소화하는 다재다능한 면모를 선보일 전망이다. 특히, 한 편의 뮤지컬 같은 스토리 있는 무대를 연출하기 위해 수현이 직접 퍼포먼스 디렉에도 참여한 것으로 알려져 더욱 기대감을 끌어올렸다.



수현의 첫 번째 미니앨범 'COUNT ON ME'는 수현이 데뷔 14년 만에 솔로로 발표한 첫 미니앨범으로, 기존과 다른 본인만의 차별화된 음악세계를 담았다.

신보에는 타이틀곡 '소주의 요정'을 비롯해 'Wake Up', 'My Friend(Duet with 니엘)', 'Marry Me', '소주의 요정(Inst.)'까지 다채로운 장르의 5트랙이 담겼다.



한편, 유키스 수현은 9일 SBS M '더쇼'를 시작으로 본격적인 '소주의 요정' 컴백 활동으로 팬들과 소통할 예정이다.

