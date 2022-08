사진제공=JYP엔터테인먼트

사진제공=JYP엔터테인먼트

그룹 트와이스가 새 앨범 'BETWEEN 1&2'(비트윈 원앤투)의 티징 타임테이블을 공개하고 컴백 기대감을 높였다.트와이스는 5일 SNS 채널에 티징 일정이 담긴 타임테이블 이미지를 공개했다.타임테이블에 따르면 트와이스는 9일 오프닝 트레일러 영상과 베일에 싸인 새 콘텐츠 'EAVESDROPPING ON TALK', 17일과 18일 콘셉트 포토, 19일 수록곡 'Queen of Hearts'(퀸 오브 하츠)와 'Brave'(브레이브)의 음원 일부 선공개, 23일 앨범 스니크 피크, 24일과 25일 뮤직비디오 티저를 공개하고 열기를 달군다. 앨범 발매 당일인 26일에는 컴백 라이브를 진행하고 미국 인기 음악 프로그램 'MTV 프레시 아웃 라이브'(MTV Fresh Out Live)에 출연해 국내외 팬들과 만난다.트와이스는 오는 26일 오후 1시(미국 동부시간 기준 0시) 새 미니 앨범과 타이틀곡 'Talk that Talk'(톡댓톡)을 발매하고 팬들 곁을 찾는다. 'Talk that Talk'은 'KNOCK KNOCK'(낙낙), 'What is Love?'(왓 이즈 러브?), 'The Feels'(더 필스) 등 트와이스 히트곡들을 함께 해온 작곡가 이우민 'collapsedone'이 작곡과 프로듀싱을 맡았고, 유명 K팝 작사팀 danke(당케)가 작사해 아홉 멤버의 에너지를 담아냈다. 타이틀곡 외 신보 수록곡에도 런던노이즈(LDN Noise), 멜라니 폰타나(Melanie Fontana), 이스란, 조윤경 등 유명 작곡진이 참여했다.또한 트와이스 멤버들이 새 앨범 수록곡 작업에 손을 더해 눈길을 끈다. 채영이 3번 트랙 'Basics'(베이직스), 지효가 4번 트랙 'Trouble'(트러블), 다현이 6번 트랙 'Gone'(곤)과 7번 트랙 'When We Were Kids'(웬 위 월 키즈) 등 각 신곡의 단독 작사를 맡아 특별한 감성을 녹여냈다. 특히 지효는 'Trouble'의 작사를 비롯해 작곡, 코러스, 디렉팅에 참여하는 등 꾸준히 갈고닦은 음악적 역량을 뽐냈다.올여름을 더욱 뜨겁게 달굴 트와이스의 열한 번째 미니 앨범 'BETWEEN 1&2'와 타이틀곡 'Talk that Talk'은 8월 26일 발매된다.한편 트와이스는 굳건한 글로벌 인기를 구가하고 있다. 7월 27일 일본에서 정식 발매한 네 번째 정규 앨범 'Celebrate'(셀러브레이트)가 7월 26일 자 오리콘 일간 앨범 차트 1위로 등장한 이후 28일까지 사흘간 정상을 수성한 것. 이번 일본 정규 4집은 트와이스 일본 정식 데뷔 5주년을 기념하는 앨범으로 언제나 큰 사랑을 보내주는 팬들에게 고마운 마음을 전한다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr