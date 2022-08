(사진=C9엔터테인먼트)

그룹 CIX(씨아이엑스)가 신보 트랙리스트가 공개하며 컴백 카운트다운에 돌입했다.



CIX는 5일 공식 SNS를 통해 다섯 번째 미니앨범 ''OK' Episode 1 : OK Not (오케이 에피소드 1 : 오케이 낫)'의 트랙리스트를 공개했다.



트랙리스트에 따르면 ''OK' Episode 1 : OK Not'에는 첫 번째 트랙 'Without You(위드아웃 유)'를 시작으로 '458', 'Bend the Rules(벤드 더 룰스)', '여름바다(Drown in Luv)'까지 총 4곡이 수록됐다.



타이틀곡은 '458'로, 사랑의 본질을 찾기 위해 빠르게 나아가겠다는 의지를 담고 있으며, 너에게 닿고 싶다는 본능과 섣부른 감정을 조절해야 하는 이성 사이의 고통스러운 갈등에 대한 내용을 표현했다.



특히 이번 앨범에서도 그동안 CIX와 호흡을 맞췄던 케이지(KZ), 지미 클레이슨(Jimmy Claeson), 마즈뮤직(MZMC) 등의 기존 프로듀서진을 비롯해 새로운 프로듀서진들이 합류해 기대감을 고조시킨다.

한편 'OK' 시리즈의 본격적인 포문을 열 CIX의 다섯 번째 미니앨범 ''OK' Episode 1 : OK Not'은 오는 22일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.

이준현 텐아시아 기자 wtcloud83@tenasia.co.kr