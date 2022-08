(사진=아이에스티엔터테인먼트)

그룹 더보이즈(THE BOYZ)가 새 앨범 트랙리스트를 공개했다.

더보이즈는 4일 공식 SNS 채널 등지를 통해 미니 7집 앨범 '비 어웨어(BE AWARE)'의 트랙리스트 이미지를 공개했다.

공개된 트랙리스트에는 신보 타이틀곡으로 낙점된 '위스퍼(WHISPER)'를 포함 총 6개 신곡 정보가 공개된 것을 비롯해 멤버 다수가 수록곡 전곡에 작사가로 이름을 올려 반가움을 더했다.



이 중 타이틀 곡 '위스퍼(WHISPER)'는 레트로한 808 베이스와 퓨처리스틱 신스 사운드의 조화가 돋보이는 곡으로 더보이즈 특유의 에너제틱한 무드를 느낄 수 있는 트랙이다. 중독성 강한 훅과 보컬 조화를 통해 듣는 이들에게 한층 짜릿한 순간을 선사할 이 곡은 작사에 스타 작사가 조윤경과 멤버 제이콥, 선우가 공동 참여해 더보이즈만의 색깔을 더하는 데 힘을 보탰다.



이 밖에도 리드미컬한 보컬과 그루비한 랩이 어우러진 팝 곡 'Bump & Love', 청량 매력을 살린 'C.O.D.E.', 다크한 신스가 매력적인 '무중력 (Levitating)' 등 변화무쌍한 장르의 트랙들이 베일을 벗을 전망이다.

또한 멤버 선우가 단독 작사로 이름을 올린 'Survive The Night', 멤버 상연, 현재, 뉴, 큐, 선우의 작사 참여로 발매 전부터 화제를 모으고 있는 팬송 'Timeless'까지 더보이즈의 더 넓어진 음악적 스펙트럼을 확인할 수 있이 이번 신보가 어떤 모습으로 공개될지 팬들의 궁금증이 증폭되고 있다.



한편 더보이즈의 새 미니앨범 'BE AWARE'는 오는 16일 오후 6시 주요 음원사이트를 통해 공개된다. 또 더보이즈는 컴백에 앞서 오는 5~7일, 'KSPO DOME'(서울 올림픽공원 체조경기장)에서 첫 월드 투어 '더비존(THE BOYZ WORLD TOUR : THE B-ZONE IN SEOUL ENCORE)'을 개최한다.

이준현 텐아시아 기자 wtcloud83@tenasia.co.kr