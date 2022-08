(사진=방송캡처)

가수 니콜(Nicole)이 'YOU.F.O' 첫 주 활동을 성료했다.



니콜은 지난달 27일 발매한 새 디지털 싱글 앨범의 타이틀곡 'YOU.F.O (유에프오)'로 Mnet '엠카운트다운', 아리랑TV '심플리 케이팝', KBS 2TV '뮤직뱅크', SBS '인기가요'에 연이어 출연하며 컴백 무대를 선보였다.

8년 만에 국내 음악 방송에 출연한 니콜은 그간의 공백이 느껴지지 않는 무대 매너로 '올라운더'의 저력을 보여줬다. 니콜의 에너지가 음악 팬들에게 반가움 이상의 즐거움을 선사했다. 특히 적발 헤어의 물 오른 비주얼에 파스텔톤 색감이 돋보이는 시원한 스타일링은 니콜의 매력을 돋보이게한다.

'YOU.F.O'는 'U.F.O'와 'You will find our galaxy'의 이중적인 의미를 지닌 타이틀이다. 니콜이 직접 작사에 참여했다.

한편 카라 멤버들을 비롯한 연예계 동료들도 SNS에 니콜의 컴백 축하 글을 게재하는 등 호평이 이어지고 있다. 니콜은 계속해서 'YOU.F.O'로 활발한 활동을 이어갈 예정이다.

