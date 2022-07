유키스 수현, 솔로 앨범 'COUNT ON ME' 하이라이트 메들리 공개

그룹 유키스(U-KISS) 수현이 첫 번째 미니앨범의 음원 일부를 공개했다.소속사 탱고뮤직은 지난 28일, 공식 SNS를 통해 유키스 수현의 첫 번째 미니앨범 'COUNT ON ME'(카운트 온 미)의 하이라이트 메들리 영상을 공개했다.공개된 영상에는 타이틀곡 '소주의 요정'을 비롯해 수록곡 'Wake Up', 'My Friend(Duet with 니엘)', 'Marry Me' 등 총 4곡의 음원 일부가 담겼다.영상은 수현의 자전적인 이야기를 담은 'Wake Up'으로 시작된다. 어렵고 힘든 상황에 있어도 포기하지 않으면 다시 일어날 수 있다는 메시지를 수현의 파워풀한 보컬로 표현했다.이어 공개된 타이틀곡 '소주의 요정'은 록 기반의 팝 댄스 곡으로, 재즈, 블루스적인 요소들을 곡에 가미하여 음악적으로 풍성한 느낌을 선사한다. 남자가 사랑에 빠지는 과정을 소주를 마시면서 취하는 감정의 변화로 표현한 재밌고 독특한 설정의 곡이다.더불어 틴탑 니엘과 함께 불러 두 사람의 행복했던 어린 시절 이야기를 듣는 듯한 느낌의 'My Friend(Duet with 니엘)', 청혼을 하려는 남자의 떨리는 감정과 상황을 표현한 R&B 발라드 곡 'Marry Me' 등 다양한 장르의 신곡으로 팬들의 기대를 한 몸에 받고 있다. 또한 앨범에는 타이틀곡 '소주의 요정(Inst.)'까지 총 5트랙이 수록된다.수현은 내달 1일 첫 번째 미니앨범 'COUNT ON ME'를 발표하고 솔로 가수로 돌아온다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr