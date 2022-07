T1419, 美 유명 방송 출연해 퍼포먼스…450만 명 시청

그룹 T1419가 미국의 유명 아침 프로그램에 등장했다.26일 오전 T1419는 미국 방송국 Univision(유니비전)의 유명 아침 프로그램 'Despierta America(데스피에르타 아메리카)'에 출연해 관심을 모았다.이날 방송에서 T1419는 스페인어 신곡 'When the sun goes down(웬 더 선 고즈 다운)'에 대한 인터뷰를 진행했다. 멤버들은 "스페인어 발음이 쉽지 않아 신곡 녹음에 어려운 점이 있었다. 하지만 현지 팬 분들께 저희 노래를 들려주고자 하는 열정이 더 컸다"며 남미 팬들에 대한 깊은 애정을 드러냈다.또한 지난 21일 참석한 남미 시상식 'Premios Juventud 2022(프리미어스 후엔투 2022)'에 대해 "많은 남미 톱 아티스트 분들과 만날 수 있어 영광이었다. 음악에 대해 많이 소통했고 컬래버레이션에 대해서도 긍정적인 이야기가 오고 갔다"며 글로벌 팬들의 기대감을 고조시켰다.특히 인터뷰 후 신곡 'When the sun goes down' 무대를 카리스마 넘치는 퍼포먼스와 함께 선보여 시청자들의 마음을 휘어잡았다. 이날 방송에는 450만 명의 시청자가 몰려 T1419의 치솟는 인지도를 입증했다.'Despierta America'는 미국의 라틴 인구를 대상으로 방영되는 미국 스페인어 아침 방송이다. 1997년부터 현재까지 음악, 연예, 스포츠 등 다양한 분야를 다루며 큰 사랑을 받고 있다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr