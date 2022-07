사진제공=JYP엔터테인먼트

그룹 트와이스가 신곡 '톡댓톡(Talk that Talk)'으로 2022년 여름을 책임진다.JYP엔터테인먼트(이하 JYP)는 26일 공식 SNS 채널에 트와이스의 새 미니 앨범 'BETWEEN 1&2'(비트윈 원앤투)의 트랙리스트를 게재했다.트랙리스트에 따르면 새 앨범에는 타이틀곡 '톡댓톡'을 필두로 'Queen of Hearts'(퀸 오브 하츠), 'Basics'(베이직스), 'Trouble'(트러블), 'Brave'(브레이브), 'Gone'(곤), 'When We Were Kids'(웬 위 월 키즈)까지 총 7트랙이 수록된다.타이틀곡 '톡댓톡'은 'KNOCK KNOCK'(낙낙), 'What is Love?'(왓 이즈 러브?), 'The Feels'(더 필스) 등 트와이스 히트곡들을 함께 해온 작곡가 이우민 'collapsedone'이 작곡과 프로듀싱을 맡았고, 유명 K팝 작사팀 danke(당케)가 작사했다.이번 신보는 국내외 유수 작가진이 총출동해 또 하나의 명반 탄생을 예감케 한다. 영어로 가창한 트랙 'Queen of Hearts'는 런던노이즈(LDN Noise)가 작곡과 편곡에 참여해 곡 분위기를 더욱 살렸다. 5번 트랙에 포진된 'Brave'는 'I CAN'T STOP ME'(아이 캔트 스톱 미), 'SCIENTIST'(사이언티스트) 등 트와이스 대표곡에 참여한 멜라니 폰타나(Melanie Fontana)가 작곡에 손길을 더했고 이스란, 조윤경 등 유명 작곡진이 합세해 완성도를 높였다.트와이스 멤버들은 수록곡 단독 작사를 맡아 그룹의 음악적 색깔을 배가했다. 3번 트랙 'Basics'는 채영이 단독 작사를 맡아 특별한 감수성을 드러냈고, 지효는 4번 트랙 'Trouble'의 단독 작사를 비롯해, 작곡, 코러스 및 디렉팅에 참여하는 등 남다른 음악적 역량을 자랑했다. 또 다현은 'Gone'과 'When We Were Kids' 두 곡의 노랫말을 완성하며 섬세한 감성을 표현했다.앞서 트와이스는 2022년 첫 컴백을 알리는 티저 이미지를 깜짝 발표해 팬들을 설레게 했다. 열한 번째 미니 앨범명 'BETWEEN 1&2'와 함께 사랑스러운 핑크 컬러 스위치에 적힌 "TELL ME WHAT YOU WANT"라는 문구로 신보 발매를 예고한 바, 새 앨범을 통해 어떤 이야기를 들려줄지 호기심을 자극한다.최근 트와이스는 JYP와 전원 재계약을 체결했다.2015년 10월 데뷔 후 각종 가요 시상식 대상 수상, 한일 음반 누적 판매량 1000만 장 돌파, 해외 아티스트 사상 데뷔 후 최단기간 도쿄돔 입성, 전 세계 걸그룹 중 최다인 20편의 1억 뷰 이상 뮤직비디오 보유, K팝 걸그룹 최초 북미 스타디움 공연 등 국내외 신기록을 세운 트와이스가 JYP의 전폭적인 지원과 함께 글로벌 정상 걸그룹으로서의 위상을 더욱 높여갈 전망이다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr