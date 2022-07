방탄소년단 정국X찰리 푸스 협업곡, '4주 연속' 英오피셜 싱글 차트 입성

방탄소년단(BTS) 정국과 찰리 푸스와 협업곡 'Left and Right'가 영국 오피셜 싱글 차트에서 막강한 음원 대활약을 이어가고 있다.'Left and Right'는 세계 3대 음악 차트로 꼽히는 영국 오피셜 싱글 차트 톱 100(7월 22일~28일자)에서 69위를 차지했다.'Left and Right'는 발매 이후 영국 오피셜 싱글 차트 톱 100에 '4주 연속' 이름을 올리는 강력한 음원 저력을 보여줬다.'Left and Right'는 지난 7월 1일~7일 자 오피셜 싱글 차트 톱 100에 한국 솔로 가수 중 '최고' 순위인 41위로 진입하는 기염을 토했다.또 'Left and Right'는 7월 8일~14일자 오피셜 싱글 차트 톱 100에 48위로 '2주 연속' 50위권 안에 랭크되는 독보적인 인기를 입증했다.더불어 'Left and Right'는 7월 15~21일 자 오피셜 싱글 차트 톱 100에 66위로 '3주 연속' 이름을 올렸다.앞서 정국은 자신의 'Stay Alive'(스테이 얼라이브)로 한국 OST 사상 '최초'이자 '유일'하게 영국 오피셜 싱글 톱 100차트에 차트인하는 신기록을 수립한 바 있다.특히 'Stay Alive' 한국어 웹툰 오리지널사운드 트랙이라는 점에서 더욱 눈부신 성과라 볼 수 있으며 정국은 K팝의 새로운 역사를 썼다.오피셜 싱글 톱100 차트는 스트리밍과 다운로드 성적을 모두 반영하는 영국의 대표적인 차트로 미국의 빌보드와 함께 팝 시장을 대표하는 권위 있고 진입 장벽이 높은 차트 중 하나이다.최근 빌보드가 발표한 최신 차트에 따르면, 'Left and Right'는 메인 싱글 차트 핫100에 51위로 '3주 연속' 진입하는 압도적 인기 강세를 보여줬다.또 'Left and Right' 는 2022년 7월 23일 자 디지털 송 세일즈 7위, 빌보드 글로벌 200 13위, 빌보드 글로벌(미국 제외) 9위, 캐나다 디지털 송 세일즈 33위, 팝 에어플레이 27위, 어덜트 팝 에어플레이 25위, 멕시코 에어플레이 4위, 필리핀 1위, 말레이시아 2위, 싱가포르 2위, 인도네시아 5위, 타이완 14위, 홍콩 18위, 오스트레일리아 23위, 뉴질랜드 24위 등 빌보드 세부 차트에서도 '3주 연속' 두각을 나타내는 호성적을 거두고 있다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr